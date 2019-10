Le Sporting a son nouvel entraîneur : Mathieu Chabert

Le club l'a annoncé dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.



"À 41 ans, le technicien s’est engagé jusqu’en juin 2021.

Actuellement entraîneur de l’AS Béziers qui évolue en National, Mathieu Chabert a été libéré de ses fonctions et sera présent, dès mercredi, au centre d’entraînement Jules Filippi pour diriger sa première séance avec les Bleus.

Passé par l’AC Sète en tant que coach avant de rejoindre la réserve biterroise en 2012, l’ancien gardien de but deviendra l’entraîneur principal de l’AS Béziers, alors en National, lors de la saison 2015-2016.

Après trois saisons à la tête de l’ASB, il accède, la saison dernière, en Ligue 2. Malgré une relégation à la suite d’un exercice difficile (Béziers ne ratera la place de barragiste que d’un petit point), il est confirmé à la tête du club biterrois pour la saison 2019-2020.

Après onze matchs cette saison, Mathieu Chabert a donc décidé (d’un commun accord) de quitter ses fonctions de coach de l’AS Béziers et de venir relever le défi proposé par le Sporting Club de Bastia !"