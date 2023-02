Le Sporting 4e ! Il s'est imposé sans trembler face à Saint- Etienne (2-0)

Les Bastiais faisaient une bonne entame de match, pressant souvent les Stéphanois dans leurs derniers 30 mètres. Si les Corses avaient le match bien en main, les stéphanois plaçaient tout de même quelques banderilles dangereuses au gardien bastiais. Le jeu se stabilisait par la suite et il fallait attendre le dernier quart pour voir le Sporting malmener encore les Verts avec notamment un tir de Van Den Kerkhof qui heurtait le montant droit du portier Larsonneur. 0-0 était le score à la pause.

Dès le début de la 2ème période les joueurs de Régis Brouard prenaient de nouveau l’ascendant sur leurs adversaires. Sur une action tranchante de Van Den Kerkhof ils obtenaient un penalty que le latéral corse transformait en but. 1-0 à la 49ème.

Les Bastiais continuaient leur pressing mais sur un corner les stéphanois touchaient le montant droit de Placide. A la 64ème les Bastiais faisaient le break grâce à un missile de Ducrocq qui nettoyait la lucarne de Larsonneur.

Malgré quelques bonnes occasions les Stéphanois ne pourront revenir au score grâce notamment à un Placide impérial dans les buts Bastiais.

Belle et logique victoire du Sporting.





Feuille de match

21ème journée de Ligue 2

SC Bastia 2 – 0 AS St Etienne (0-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle bon état

Temps : beau - 6°

Spectateurs : environ 10 541





Arbitre principal : Abdelatif Kherradji

Arbitre assistant 1 : Gilles Lang

Arbitre assistant 2 : Nicolas Rodrigues

4ème arbitre : Philippe Lucas.





Buts :

Van Den Kerkhof (sp 47ème) – Ducrocq (64ème) pour le SCB



Avertissements :

Nkounkou (21ème) pour ASSE

Vincent (49ème) – Kaïboue (67ème) pour SCB





SCB

Placide – Guidi – Bohnert – Kaïboue – Van Den Kerkhof – Ndiaye – Vincent (c) (Schur 71ème) – Salles Lamonge – Ducrocq – Alfarela (Santelli 71ème) – Djoko (81ème Baï).

Entr. : Régis Brouard





ASSE

Larsonneur – Sow – Appiah – Petrot – Nkounkou – Bouchouari (68ème Moueffeek) – Cafaro (80ème Monconduit)– Lobry (73ème Wadji)– Fomba (81ème Pintor)– Charbonnier (c) – Krasso.

Entr. : Laurent Batlles





Film du match

Coup d’envoi fictif donné par Mady Papi, veuve de Claude Papi et ensuite donné par les Bastiais qui attaquent face à la tribune Est.





1ère période

8ème : Sur un corner de la droite tiré à 2 par Salles Lamonge et Kaïboue ‘SCB), le ballon est dégagé par la défense forezienne sur Van Den Kerkhof qui tente une reprise volée des 20 m mais le ballon passe au-dessus des buts de Larsonneur.

12ème : Cafaro (ASSE) prend lui aussi sa chance de loin, mais son ballon passe à coté des buts de Placide.

18ème : Centre de la droite de Van Den Kerkhof (SCB). Alfarela reprend le cuir au premier poteau mais le ballon, va mourir dans le petit filet de Larsonneur.

20ème : Pressing stéphanois sur le but de Placide avec de belles combinaisons Cafaro/Bouchouari/ Charbonnier mais la défense corse parvient à se dégager.

23ème : Coup-franc de Kaïboue (SCB) des 25 m à droite. Le centre au 2ème poteau trouve la tête de Vincent mais qui manque le cadre.

30ème : Coup-franc pour le SCB aux 25 m. Salles Lamonges adresse un centre au 2ème poteau de Larsonneur mais celui-ci s’empare du ballon dans les airs.

34ème : belle passe en profondeur de Salles Lamonge (SCB) pour Alfarela au point de pénalty mais l’attaquant bastiais bien cernée par les défenseurs stéphanois ne peut s’emparer du ballon.

42ème : Corner de la droite pour le SCB. Guidi reprend le ballon de la tête mais celui-ci passe au-dessus de la transversale de Larsonneur.

44ème : Coup-franc pour les verts à 30 m des buts de Placide. Lobry sert à mais le ballon est bien capté par Placide

45ème : Van Den Kerkhof s’invite sur la droite et centre puissamment. Son ballon percute le montant droit du portier stéphanois.

45+1 : Corner SCB de Salles Lamonge de la gauche. Larsonneur s’empare du ballon dans les airs





Seconde période

47ème : Déboulé de Van Den Kerkhof (SCB) sur le côté droit. Son centre ne trouve personne à la réception mais Bonhert récupère le cuir au second poteau. Son tir est dévié par Larsonneur au prix d’une belle parade.

49ème ; Van Den Kerkhof, encore lui, s’infiltre dans la surface forezienne crochète Pétrot mais est déséquilibré par Sow . L’arbitre désigne sans hésiter le point de penalty





BUT 49ème : Le latéral bastiais se fait justice lui-même et ouvre le score pour le SCB en glissant le ballon sur la gauche de Larsonneur. 1-0

55ème : corner pour les verts. Cafaro le tire de la droite. Son ballon dévié au passage par NDiaye heurte le montant droit de Placide.





BUT 64ème : Sur un corner de la gauche de Kaïboue (SCB), le défenseur stéphanois Appiah repousse ce ballon de la tête. Ducrocq en hérite à l'entrée de la surface, et décoche un missile qui termine dans la lucarne de Larsonneur.

76ème : Moueffek (ASSE) tente sa chance aux 18 mètres. Le portier corse Placide capte sans problème le ballon.

79ème : Van Den Kerkhof (SCB), intenable, s’invite de nouveau dans la surface. Sa frappe croisée est dévié du pied par Larsonneur !

83ème : Nkounkou (ASSE) déborde sur la gauche et centre en retrait pour Krasso. Le tir de ce dernier touche le poteau de Placide.

86ème : Placide (SCB) sort dans les pieds de Wadji.



Ils ont dit

Kevin Van Den Kerkhof (SCB)

« On a fait un très bon match, on a eu aussi de la réussite. Il faut rester focus, ne pas parler de Ligue 1. Se rappeler où on était il y a quelques temps. On a un bon état d’esprit et on doit continuer à travailler. Aujourd’hui on est fiers de ce qu’on a fait, ça donne de la confiance mais en gardant les pieds sur terre».





Régis Brouard (entraineur du SCB) :

«On a fait un match accompli. On aurait du marquer en 1re période car on a des occasions. On fait une belle entame de 2ème et ce penalty. C’est un match réussi dans l’ensemble. Ils ont quand même touché la barre deux fois. Il y a eu débauche d’énergie, de la volonté, de la vitesse. On est sur une dynamique intéressante. Tout le monde s’investit. Il y a un équilibre et on peut faire de belles choses. Il y a quelque chose qui se passe dans le groupe. On a de la réussite mais on la provoque aussi. Il y a une sorte d’euphorie mais il faut rester vigilant. Il ne faut pas confondre confiance et excès de confiance, il faut surveiller ça et être vigilant. Je ne peux pas empêcher les supporters de penser à la montée, nous on veut simplement avancer »