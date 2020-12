« Le Sens de l’engagement » de Jean-Guy Talamoni par Frédéric Bertocchini

Jean-Guy Talamoni et Frédéric Bertocchini ont dédicacé cette semaine à Ajaccio un ouvrage publié aux éditions Clémentine intitulé « Le Sens d’un engagement ». Ce livre est le fruit d’un travail collaboratif entre les deux hommes. L’occasion pour Jean-Guy Talamoni d’expliquer pourquoi il a répondu favorablement à l’invitation de Frédéric Bertocchini qui a souhaité prêter sa plume au parcours de l’homme et du politicien.



« Nous avons eu plus d’une année d’entretiens, raconte le président de l’Assemblée de Corse. Nous avons cherché à aborder les sujets qui pouvaient intéresser les Corses qui suivent ce que nous faisons, notamment à l’Assemblée de Corse mais pas uniquement. Nous sommes revenus sur des périodes antérieures. Il s’agissait de parler aussi de mon engagement politique, de mon parcours militant et personnel. C’était l’occasion de pouvoir expliquer mes idées et ce qui m’a porté durant toutes ces années d’engagement de mes seize ans à mes cinquante cinq ans. J’ai eu la chance d’être l’un des acteurs du nationalisme corse moderne en tant que militant d’abord puis en tant que responsable. A travers mon parcours, il s’agissait aussi de relater une tranche de l’histoire contemporaine de la Corse. Je dresse aussi un bilan de nos mandatures. Il n’y a pas que du positif, on aurait pu faire des choses mieux ou différemment, il y a encore beaucoup à faire. C’était l’occasion, dans tous les cas, d’expliquer ma vision des choses ».



Jean-Guy Talamoni ne prétend pas pour autant être objectif précise-t-il en admettant volontiers que chaque militant peut avoir une vision différente des évènements et des faits. En tout cas c’est simplement qu’il a raconté son histoire à Frédéric Bertocchini qui a choisi un format de narration sous la forme d’entretiens.

Le livre est donc accessible à tous et surtout « fidèle à mes mots » comme l’a souligné avec un sourire le président de l’Assemblée de Corse. .