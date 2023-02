Le Salon des Affaires de retour à Bastia pour sa 4ème édition

Ce week-end, la ville de Bastia vibrera au rythme du quatrième salon des affaires. Cette année, 68 exposants provenant des communes de Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana, Folelli, Moriani, Alistro, Ghisonaccia et Corte seront présents sous le chapiteau de 1200 m2 installé sur la Place Saint Nicolas pour l’occasion.

Sur place, les visiteurs pourront découvrir prêt-à-porter, accessoires, bijoux, décoration, sport et produits de beauté à des prix très abordables. Cet événement est organisé pour encourager les amateurs de bonnes affaires à soutenir les commerçants en achetant localement.

"Cet événement est l’occasion de mettre en lumière le commerce de proximité et de faire connaître les boutiques à la clientèle extérieure et vice-versa" explique Olivier Louis Simoni, le président de la fédération des l'union des commerçants du Grand Bastia à l'origine de l'événement.





Infos ++

Le Salon des affaires 2023 se tiendra du jeudi 09 au dimanche 12 février 2023 à Bastia sur la place Saint Nicolas sous chapiteau de 10 à 20 heures avec une fermeture le dimanche à 17 heures.