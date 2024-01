Le "Salon des Affaires de Bastia" revient en force pour son édition 2024

À l'issue des soldes d’hiver prévus jusqu'au 6 février, le "Salon des Affaires de Bastia" ouvrira ses portes du mercredi 7 au dimanche 11 février sur la place Saint Nicolas, de 10h à 19h (17h le dimanche). Cet événement commercial qui est à sa cinquième édition s'impose comme un levier majeur pour soutenir le commerce local et dynamiser l'activité économique de la ville.Cette année, plus de 80 commerçants venus de tous horizons insulaires investiront une surface totale de 1800 mètres carrés. Des enseignes renommées d'Ajaccio, Bastia, Biguglia, Borgo, Lucciana, Moriani, Alistro, Ghisonaccia, Corte, et l’Île-Rousse seront présentes, offrant aux visiteurs un éventail diversifié de produits allant du prêt-à-porter pour toutes les générations aux accessoires, en passant par la décoration, les bijoux, le sport, la beauté, et les loisirs créatifs, le tout à des tarifs compétitifs. "Cet événement constitue une vitrine privilégiée pour promouvoir le commerce de proximité. De plus, le Salon des Affaires, impulse une dynamique commerciale appréciable, notamment pour les cafetiers et les commerces de bouche, en attirant chaque année un flux important de visiteurs. L'édition précédente a enregistré près de 20 000 entrées, témoignant de son rôle crucial dans le tissu économique local", précise Olivier Louis Simoni, président de la fédération des commerçants du Grand Bastia, qui a co-organisé l'événement avec la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de Corse, la mairie de Bastia, la CAB (Communauté d’Agglomération de Bastia), l’ADEC, la BNP Paribas, l’agence AXA Garci Marheschi Olmiccia, TAG, ABC Securità, et RCFM.