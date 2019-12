Le SECB aux candidats aux municipales de Bastia : "Que comptez-vous faire pour que le stade de Furiani soit une enceinte digne de ce nom ?"

C.-V. M le Jeudi 26 Décembre 2019 à 10:30

Le Socios Etoile Club Bastiais n'est pas content du sort qui est réservé au stade Armand-Cesari et le fait savoir. "Ce stade ouvert aux quatre vents et à la pluie est pourtant un stade des plus chers de France au siège (16 000 places pour 35 M€ investis = 2 185 € le siège contre 900 € à Sochaux ou 700 € à Sedan !). Il est inconfortable et a été livré obsolète, dépassé, en inadéquation totale avec son temps et sa vocation." Et pour le SECB le situation ne peut demeurer plus longtemps en l'état.

C'est la raison pour laquelle le bureau des socios bastiais a décidé d'interpeller publiquement tous les candidats à l'élection municipale de Bastia du mois de Mars prochain.



Mesdames, Messieurs les candidats, En cette période propice aux vœux pour la nouvelle année, nous souhaitons nous adresser à vous, pour n’en formuler qu’un : que le stade Armand Cesari soit enfin un sujet de préoccupation majeur pour la prochaine mandature de la Communauté d’Agglomération de Bastia. Trop d’années d’hérésie ont passé depuis la catastrophe du 5 mai 1992 pour que rien ne soit fait. Trop de projets se sont succédé sous l’égide du District de Bastia puis de la Communauté d’Agglomération de Bastia, sans qu’aucun n’aboutisse à ce que Furiani soit une enceinte digne de ce nom. Trop de rafistolages, entachés parfois de marchés irréguliers, de procédures irrégulières, ont fait que ce stade ne ressemble à rien. Ce stade ouvert aux quatre vents et à la pluie est pourtant un stade des plus chers de France au siège (16 000 places pour 35 M€ investis = 2 185 € le siège contre 900 € à Sochaux ou 700 € à Sedan !). Il est inconfortable et a été livré obsolète, dépassé, en inadéquation totale avec son temps et sa vocation. Notre vieux stade ne répond plus à aucune exigence et norme actuelles. Ses accès n’ont jamais changé depuis 30 ans et sont toujours autant dangereux. La route territoriale fait toujours office de parking, manquant à chaque fois d’occasionner des drames. Les projets structurants alentours comme l’échangeur des collines par exemple, n’ont jamais englobé le stade dans leur schéma de construction. Trop de promesses gouvernementales non tenues, trop de promesses d’élus locaux non tenues. Il faut en sortir, et il s’agit simplement d’une claire volonté politique à adopter à la fois courageuse et vertueuse. Nous voulons porter sur la place publique ce sujet, avant que notre Club ne connaisse de graves problèmes lorsqu’il atteindra de nouveau les sommets du football professionnel. Aujourd’hui, il y a urgence à ce que les six prochaines années permettent enfin à tous les bastiais et à tous les corses qui se rendent au stade de bénéficier de conditions d’accueil du XXIème siècle. Depuis 2017, le Sporting Club de Bastia a entamé un long et difficile travail de reconstruction. Ce projet a pour ambition de ramener le club à la place qui est la sienne à savoir le monde professionnel. Ce que nous savons c’est que le jour où le club gagnera son accession en National ou Ligue 2, il sera trop tard pour agir car le Sporting se verra très probablement refuser sa montée et ses dotations inhérentes à la « licence- club » fortement impactées, son stade n’étant pas aux normes. C’est pour cela que nous devons nous mobiliser dès le début de la mandature pour étudier l’ensemble des possibilités, initier un travail collaboratif pour que l’outil corresponde aux besoins de ceux qui utilisent l’enceinte : Club et supporters. Au-delà du Sporting, le stade de Furiani pourrait selon nous être un formidable levier de développement économique pour la région bastiaise. Sa rénovation et sa mise aux normes pourraient lui permettre d’accueillir des évènements au-delà du football comme des concerts ou des salons professionnels. Nous ne croyons à aucune fatalité. Nous refusons que nous soit opposé l’argument du sous-développement chronique, de la faible marge de manœuvre budgétaire (des financements sont possibles). Cela fait 30 ans que ça dure. Notre interpellation est donc claire : quel est votre projet pour le Stade de Furiani ? Etes-vous prêts à engager une politique courageuse lors de cette prochaine mandature ? Sommes-nous collectivement prêts à refermer l’un des chapitres les plus douloureux que la Corse ait connu ces 30 dernières années sans jamais rien oublier mais en se projetant vers l’avenir ? Nous sommes dans une démarche constructive et serons autour de la table pour faire avancer les choses au- delà des clivages politiques car nous pensons que le stade Armand Cesari est un sujet d’intérêt général. Nous vous remercions par avance du temps que vous prendrez pour répondre à cette lettre ouverte, et diffuserons publiquement vos réponses. Le bureau du SOCIOS ETOILE CLUB BASTIAIS. SUR LE MEME SUJET La météo du Jeudi 26 Décembre 2019 en Corse

