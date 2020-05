Le SC Bastiais aux supporters : " on a besoin de vous pour atteindre le statut pro"

Lors de cette vidéoconférence, Claude Ferrandi, président du Sporting et Pierre-Noël Luiggi, vice-président, ont détaillé les objectifs du club.

«Notre vision repose sur 4 piliers » a souligné Claude Ferrandi, «l’histoire du club, le peuple bleu, la coopérative et le centre de formation et la politique sportive ». Claude Ferrandi a précisé qu’à ce jour le club employait à temps plein 7 personnes, chargées de l’administratif. «Ces 7 contrats prouvent l’importance du club sur le plan économique et social ».





Un club qui à l’orée de cette nouvelle saison en National, présentera un budget de 3,5 millions d’euros à la DNCG en juin prochain. 500 000 e seront dédiés à l’association SCB pour le développement de l’Académie (ex-centre de formation). «Ce budget prouve les ambitions du club pour cette saison 2020/2021. Un championnat qui s’annonce compliqué sur le plan sportif mais aussi en termes de bouclage du budget. 70% de celui-ci provient des sponsors et de la billetterie. Il nous faut aller chercher ce qui manque et cela passe par des adhésions à notre campagne d’abonnement mais aussi par des souscriptions à la SCIC (ndlr : Société Coopérative d’ Intérêt Collectif) ».





Si à ce jour un millier de personnes ont souscrit à cette SCIC, les dirigeants visent les 3 000 d’ici la fin de cette nouvelle saison. « Nous sommes à un moment historique du club avec la possibilité de rejoindre de nouveau le monde professionnel. Ce ne sera possible qu’à travers vous, les supporters » a martelé le président Ferrandi.

Parmi les objectifs prioritaires donc, le Centre de Formation qui doit être la suite logique de l’Académie actuelle. «Nous donnerons priorité aux jeunes insulaires avec des éducateurs compétents et un coordinateur sportif. Nous souhaitons que d’ici 2 ou 3 saisons notre équipe réserve accède au National 3. Nous sommes dans la construction mais cela ne pourra se faire que lorsque le club aura réintégré le monde professionnel »





Du coté de Pierre-Noël Luiggi, on calque la politique du Sporting sur cette crise sanitaire. «La crise sanitaire est un exemple parfait de ce qu’on veut faire. Il nous faut allier passion et raison. Le club sans passion n’est rien, et sans raison on peut tout détruire. Nous sommes aux portes du professionnalisme et cette saison on ne pourra compter que sur nous-mêmes. Mais c’est déjà beaucoup. Le SCB c’est le peuple bleu qui le fait vivre. A ce titre la SCIC est un excellent exemple de coopération. A nous de rajouter une brique à nos ambitions. Ce 4ème pilier de notre club doit être la formation car sur une île de 300 000 habitants on ne peut envisager de gros budgets. Il faut trouver des idées. On doit être un club de formation, un centre de formation ambitieux. Mais il nous faut d’abord atteindre le statut professionnel et donc on a besoin de vous les supporters. A travers vos abonnements et à travers votre confiance ».





En conclusion le président Ferrandi espère que d’ici quelques semaines, les réunions publiques pourront reprendre afin de faire un nouveau point avec les supporters.

Dans quelques jours, Marc-Antoine Luca présentera quant à lui ce que sera l'Academie du Sporting.