Le SC Bastia, veut rester sur la même dynamique face à Pau

Après une belle fin d’année et deux matchs victorieux à Furiani, les joueurs du SC Bastia ont plutôt bien engagé l’an neuf : une qualification en 1/16ème de finale de la Coupe de France, certes difficile, aux tirs au but, face à une équipe de N2 et un bon nul en championnat, toujours en Normandie, contre Quevilly.

Ce vendredi soir à 20h45, les protégés du président Ferrandi,11e avec 25 points, retrouvent leur pelouse à l’occasion de la 19e journée de L2 et la réception de Pau, 13e avec 22 points.





« Face à la fréquence de ces matchs, on doit privilégier la récupération, car notre façon de jouer réclame beaucoup d’efforts, de vitesse, d’intensité », explique l’entraîneur Régis Brouard. « En fait on adapte le travail en fonction du joueur, on équilibre sa charge de travail en fonction de s’il a joué ou non, de son poste. Ce jeudi après-midi on avait toutefois un travail collectif en vue du match de vendredi soir ».





Adversaires d’un soir les Palois. « sortent d’un bon match de Coupe contre Montpellier (NDLR Victoire 2-1) et d’un match nul contre Grenoble à domicile. C’est une équipe qui a beaucoup changé à l’intersaison. Les évoluent dans la même organisation de jeu que nous. C’est une équipe compliquée à jouer, qui s’accroche ».

Cette rencontre face à Pau correspond aussi à la fin du cycle aller de la compétition. « Si on peut terminer cette phase aller avec 28 points ce sera bien. Mais j’ai envie de voir plus. J’ai beaucoup d’ambition pour cette équipe. Mais attention, quand je parle d’ambition je ne parle pas de montée, je ne parle pas de l’aspect comptable ni du classement. Mon ambition est de mieux faire dans le jeu. On a le potentiel. On peut avoir des ambitions. Les joueurs doivent en prendre conscience et avoir l’envie de passer à autre chose. Il y a un travail mental aussi et ça fait partie de notre travail ».





Hormis Abdou N’Diaye toujours blessé, et une petite incertitude sur Christophe Vincent, le coach devrait pouvoir compter sur tous les autres joueurs pour cette rencontre, y compris Yohan Baï qui a purgé sa suspension.