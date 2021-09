Le SC Bastia se sépare de Mathieu Chabert

Les dirigeants s’en expliquent dans un communiqué

« Le Sporting Club de Bastia a informé Mathieu Chabert de sa décision de ne plus lui confier la responsabilité de l’équipe première, à dater d‘aujourd’hui. Nommé entraîneur du Sporting le 28 octobre 2019, Mathieu Chabert a pris à cœur sa mission avec envie et détermination. Il restera, sans aucun doute, comme l’un des grands artisans du retour du SCB au sein du monde professionnel ! L'ensemble du Club le remercie pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. L’intérim sera assuré, dès demain jeudi, par Frédéric Zago (coordinateur technique de l’Académie) et Cyril Jeunechamp (son adjoint et coach des U18) qui dirigeront l’équipe face à l’ACA, ce samedi, à Armand-Cesari. Le club communiquera plus précisément sur cette décision au moment de la nomination du futur entraîneur dans les prochains jours »





18ème de Ligue 2 le club piétine depuis le début du championnat n'ayant remporté qu'une victoire, à Quevilly, en 9 matchs. La défaite à Valenciennes mardi soir (2-1) a sans doute été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les dirigeants, après 4 matchs nuls à domicile. Mathieu Chabert était arrivé au Sporting en octobre 2019 en remplacement de Stéphane Rossi, qui venait d'être remercié par les dirigeants.