Le SC Bastia se met aux couleurs de l’association Bastia Corsica 2028

Le SCB et l'association Bastia Corsica 2028 se sont associés pour promouvoir la candidature de Bastia à capitale européenne de la culture 2028. Ce samedi, à l'occasion du match qui opposera le Sporting au QRM, les joueurs porteront un maillot spécial, flocké avec le logo de la candidature, afin de soutenir cette initiative. "Nous sommes fiers de défendre notre ville, de porter ce message et d’aider la ville à aller le plus loin possible dans cette candidature" a indiqué Claude Ferrandi, le président du club bastiais qui affrontera les Normands de Quevilly/Rouen à 19 heures, à l'occasion de la 23e journée de Ligue 2.



Ce mardi 7 février à l'occasion de la présentation de ce partenariat inédit, Vannina Bernard-Leoni, chef de projet de Bastia Corsica 2028 a souligné l’importance du projet qui lie désormais le SC Bastia et l’association. "Sport et culture vont de pair, le SCB fait partie de notre patrimoine et nous partageons l’envie de nous dépasser et de faire briller les couleurs de notre ville et de notre île. C’était donc une évidence que le Sporting et notre association renforcent leur partenariat", a-t-elle déclaré.



Le SCB qui d’ailleurs était dans l’une des premières vidéos de cette campagne pour devenir Capitale européenne de la culture 2028. "Dans la 1re vidéo, nous avions mis des images d’archives de l’épopée européenne du Sporting, précise Pierre Savelli, maire de Bastia. Le Sporting a toujours été au cœur de nos projets et d’ailleurs nous sommes actionnaires de la SCIC (Société Coopérative à Intérêt Collectif). Nous travaillons déjà avec le club sur le volet social à notre centre social de Paese Novu. Le Sporting c’est du sport, mais le Sporting est dans notre culture, d’où l’évidence de ce partenariat".



Une volonté de la ville appuyée par Mattea Lacave, adjointe à la culture, trésorière de l’association BC 2028. « Les valeurs portées par le sport rejoignent celles portées par la culture. Il s’agit là aussi pour nous d’une compétition et on a cet état d’esprit et si on n’était pas retenu tout ce qu’on a fait dans le cadre de cette candidature resteront des moments très forts».

C’est le 28 février prochain à 13h30 que la délégation bastiaise passera son grand oral à Paris devant un jury pour présenter sa candidature. Le 3 mars, elle saura si elle a été retenue parmi une bonne dizaine d’autres villes dont … Rouen !



« Comme le disait Mattea, c’est une véritable compétition » ajoute Vannina Bernard-Leoni. « Le Sporting a été le sujet de nombreuses œuvres culturelles comme par exemple le film de Jacques Tati ».



Pour célébrer cette candidature et l’aide apportée à la ville par le SCB, outre les maillots flockés, ce samedi 11 février un concert sera donné avant le match depuis la tribune Ouest avec les groupes l’Arcusgi, Eppò, Hubert Tempête, Jean-Charles Papi et des invités surprises. Début du concert aux alentours de 17h30, peu après l’ouverture du stade au public et jusqu’au coup d’envoi. A noter que la tribune Ouest restera ouverte aux supporters.