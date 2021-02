Le SC Bastia renverse la vapeur en seconde période à Bourg-Peronnas

Stade Marcel-Verchère, Bourg-Péronnas : 1 SC Bastia : 3 (1-0)

Buts pour le FBBP : Khous (11e)

Pour le SC Bastia : Robic (67e) et (90e), Bocognano (76e) sur penalty

Arbitre : Ali Djedid

Avertissements : Boyer (34e), Nirlo (44e), Agounon (53e) à Bourg-Péronnas, au SC Bastia





FB Bourg-Péronnas

Cassara, Agounon, Romany, Lacour, Boyer, Ribelin, Nirlo, Kraichi puis Ndiaye (68e), Capoue puis Privat (68e), Julienne puis Testud (76e), Khous



SC Bastia

Vincensini, Assignon, Bocognano, Guidi, Quemper, Salles-Lamonge, Ducrocq puis Robic (62e), Vincent, Ben Saada, Schur, Da Silva,puis Diongue (62e)-



Sur la superbe pelouse de Verchère, admirablement préservée de la neige, les locaux n'ont pas tardé à faire prévaloir leurs bons arguments face au leader de la compétition.

On jouait en effet à peine le 11e minute quand Khous était trouvé dans la profondeur par Nirlo. Il n'en fallait pas davantage à l'attaquant "bleu" de Bourg-Perronas pour aller gagner son face à face avec Vincensini.

Le Sporting ne resta pas sans réaction mais c'était encore le FBBP01 qui se créait la meilleure occasion par l'intermédiaire de Capoue qui touchait le poteau, une belle opportunité dont ne tirait pas profit Kraichi qui ne parvenait à réprendre ce ballon !



Les Corses pesaient cependant dans le jeu sans pour autant parvenir à surprendre le bloc bressan qui réagissait au coup par coup et toujours en contres.

Il fallait néanmoins tout le talent de Cassara pour, juste avant, la pause détourner de superbe façon un coup-franc habilement tiré par le Bastiais Salles-Lamonge.



Après la tentative de Kraichi à l'heure de jeu, Ben Saada avait le ballon du 1 à 1 au bout de son pied, malheureusement pour les Corses l'attaquant visiteur ne trouvait pas le cadre.

A partir de ce moment le Sporting entreprenait de faire monter la pression sur la pelouse de Verchère. Chabert faisait également appel à Robic et Diongue pour remplacer Ducrocq et da Silva (62e) : les Corses, c'est évident ne voulaient pas en rester là.

Et la marque évoluait très vite par l'intermédiaire de Robic qui usait de son expérience pour égaliser.

Et le Sporting de Bastia doublait la mise sur penalty une dizaine de minutes plus tard après une faute sur Ben Saada : Bocognano ne se privait pas de donner l'avantage à ses couleurs.

Même si Khous aurait pu égaliser et si les Bressans réclamaient à leur tour un penalty, la cause était entendue. D'autant que dans les toutes dernières secondes les visiteurs ajoutaient un troisième but par l'intermédiaire de l'inévitable Robic après un contre rondement mené par Schur.

Les Corses signaient leur 5e victoire consécutive et renforçaient leur position à la tête du championnat !