Le SC Bastia l'emporte face une pâle équipe niortaise (2-0 )

Les Bastiais faisaient une bonne entame de match, dominant une équipe niortaise prudente et ouvraient logiquement le score par Santelli à la 15ème. Les visiteurs ne réagiront que timidement. En fin de 1ère période, les joueurs de Brouard accentuaient leur avance et menaient 2 – 0 à la pause.

Au retour des vestiaires, certainement sermonnés par leur coach dans les vestiaires, les visiteurs se montrent plus pressants mais sans vraiment inquiéter la défense corse. Un coup de pouce de l’arbitre, un penalty peu flagrant à la 70ème, ne leur sera même pas profitable, Vincensini sortant le grand jeu. Au final une logique victoire des turchini.







Feuille de match

16ème journée de Ligue 2

SC Bastia 2 - 0 Niort ( 2 - 0 )

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 7500



Arbitre principal : Johan Hamel

Arbitre assistant 1 : Mathieu Grosbost

Arbitre assistant 2 : Robin Chapapria

4ème arbitre : Hicham Zakrani



Buts : Santelli (15ème) – Salles Lamonge (43ème ) pour le SCB.



Avertissements :

Santelli (35ème) – Le Cardinal (58ème) – Ducrocq (90 +1) pour SCB

Merdji (76ème) – Lebeau (90+2) pour Niort



SCB : Vincensini – Guidi – Bocognano – Palun – Le Cardinal (Sainati 89ème) – Vincent (c) – Santelli (Ben Saada 89ème) – Salles Lamonge (Talal 82ème) – Quemper – Ducrocq – Saadi (Schur 65ème) .

Entr. : Régis Brouard





FCCN : Braat – Yongwa (Boutobba 60ème) – Conte (c) – Kilama – Matufueni – Moutachy – Benchamma – Cassubie (Lebeau 82ème) – Zemzemi (Vallier 60ème) – Sissoko (Merdji 60ème) – Mendes.

Entr. : Sébastien Desabre





Les stats d’avant match :

En 6 rencontres, 1 de National 1, 4 de L2 et 1 de coupe de France, le SCB totalise 5 victoires et un nul.

Plus belle victoire le 22 septembre 2006, lors de la 9ème journée de L2 2006/2007

SCB 4 – 1 Niort. Buts de : MENDY (19e), ANDRE (45e), CHERRAD (71e) et GOMEZ (79e). CHAPUIS (87e) pour Niort

SCB : EIJIDE-MARESTER-MAIRE-JARJAT- BRIDONNEAU- BARTHELEMY(COULIBALY 72e)-GOMEZ- CAMADINI (GHISOLFI 49e)-MENDY - ANDRE - CHERRAD (CONOMBO 74e). Entr : B. CASONI

FC NIORT : KLEIN-VINCELOT-CHAPUIS-CELLIER (KONATE 46e) – FERRIER-GONZALES-PERIATAMBEE-BOUARD (RIVIERE 56e)-FRADIN-OBIORAH-LEROY (BIGER 74e). Entr : P. HINSBERGER



Contexte

Après deux victoires consécutives à l’extérieur, en championnat et en Coupe de France, le SCB entendait garder cette dynamique et se donner un peu d’air au classement. Et ce fut fait.



L’ambiance

La tribune Est, pourtant moins garnie qu’à l’accoutumée, ne faiblit pas, bien suivie parfois par la sud.



Les buts

15ème : Aux 6 mètres, Benjamin Santelli reçoit un bon ballon en profondeur de Salle Lamonge, tente un petit lobe sur Braat et récupère le ballon derrière lui et le glisse de la tête dans le but.

43ème : Sur un centre de Quemper de la gauche, Conte, gêné par Santelli, rate son dégagement qui profite à Salles Lamonge en embuscade à l’entrée de la surface. Le milieu de terrain bastiais prend son temps et ajuste Braat !



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les «blancs» niortais, dos à la tribune Est.

3ème : Tête de Le Cardinal au point de penalty sur un centre de la droite de Palun, le ballon passe au dessus de la transversale du gardien visiteur Braat.

7ème : Centre de la gauche de Quemper mais le ballon longe la transversale de Braat et sort.

13ème Centre de la droite de Le Cardinal. Au 1er poteau Santelli tente une tête décroisée mais le cuir passe au-dessus une nouvelle fois.

21ème Longue transversale de Mendes pour Sissoko au 2ème poteau. Ce dernier parvient acrobatiquement à redresser la trajectoire du ballon qui longe la transversale de Vincensini. A la réception du ballon, Bocognano le donne tranquillement de la tête à son gardien. Osé !

30ème : Quemper se rate devant Joris Moutachy à l’entrée de la surface de réparation. Le tir du niortais est contré par Guidi, en couverture.

40ème : Encore un bon ballon de Salles Lamonge en profondeur pour Santelli, mais Conte peut dégager le ballon en deux temps.

51ème : Sur un centre de Yongwa de la gauche, joli retourné acrobatique de Mendes au point de penalty. Vincensini claque en corner.

58ème : Coup-franc pour Niort à l’entrée droite de la surface bastiaise. Le tir de Zemzemi est repris au 1er poteau par Sissoko. Le ballon frôle le montant droit de Vincensini.

70ème : Pour une faute peu évidente de Le Cardinal sur Merjdi dans la surface, l’arbitre désigne le point de penalty. Le tir de Mendes est stoppé par Vincensini.

84ème Belle talonnade de Schur pour Talal, sur la droite. Le centre-tir de ce dernier est dévié du bout des doigts par Braat.

87ème : Tir de Talal des 20 m capté en 2 temps par Braat.



Les plus en vue

Salles Lamonge - Le Cardinal pour SCB



Bilan sportif

3 points qui font du bien sur le plan comptable. Le SCB sort de la zone rouge.





Réactions

Régis Brouard, entraîneur du SCB : «c’est une victoire qui fait du bien à beaucoup de monde. Sur le match on a fait une très bonne 1ère mi-temps. On les a pressés. Plus compliqué, en début 2ème. Mais on a eu des espaces ensuite. On respire mieux mais on a trois déplacements difficiles. Ce qui m’intéresse c’est que les joueurs persistent et se confortent dans ce nouveau système. Il y a encore des choses à régler. Il faut rester lucide pour la suite».



Yohan Bocognano, défenseur SCB : «On est sur la continuité de nos matchs précédents et dans la mentalité aussi. Il y a eu des prises de conscience individuelles. On manquait d’efficacité jusqu’à présent mais c’était juste un brin de réussite qu’il nous manquait. Cette victoire est importante car elle nous permet de basculer dans une autre tranche du classement»



Sébastien Desabre, entraineur de Niort : « On a été en dedans en 1ère mi-temps. Un peu mieux en 2ème. . Il y a eu deux tournants dans cette rencontre : un manque de rigueur en fin de 1ère période et le pénalty raté en 2ème. On a fait trop d’erreurs, on a manqué de rigueur. On est déçus car le match était équilibré, engagé et à la fin on repart sans point. Ce soir on pouvait faire mieux. »