Le SC Bastia à la rencontre de ses supporters à Portivechju

A compter de 16 heures, le stand abonnement était ouvert, tout comme la boutique des Turchini et l'espace Esport dédié aux plus jeunes. A 19 heures, une conférence de presse a permis aux dirigeants bastiais d'exposer le projet du club à moyenne et plus longue échéance. Un moment d'échange intense avec les supporters venus en nombre. Le président Ferrandi à mis à profit cette escale porto-vecchiaise pour faire, à la fois, le point sur l'actuelle situation du Sporting, sans oublier son histoire récente et surtout les perspectives d'avenir notamment au niveau de sa structuration à tous les niveaux. Quant à Régis Brouard, en tant que coach des bleus, il a évoqué le projet sportif du SCB qui, rappelons le, fait partie des quarante clubs professionnels au niveau national.

Ce beau moment d'échange s'est achevé par un buffet où la convivialité était de mise