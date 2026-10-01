Le Rézo cherche les nouveaux talents de la scène musicale corse

Faire sortir les artistes émergents de leur local de répétition et leur permettre de confronter leurs créations au public. C’est depuis de nombreuses années l’un des objectifs des soirées « Plateforme » organisées par le Rézo à travers la Corse.
Pour cette fin d’année 2026, l’association lance ainsi un nouvel appel à candidatures à destination des groupes et artistes insulaires de création. Deux rendez-vous sont programmés : le samedi 21 novembre au centre culturel l’Alb’Oru, à Bastia, puis le samedi 5 décembre à la salle Timo Pieri de Prunelli-di-Fiumorbo.
Pour chacune de ces soirées, trois groupes ou artistes seront retenus et auront l’occasion de se produire sur scène durant une trentaine de minutes afin de présenter leurs compositions au public. Une expérience qui peut constituer une première étape pour des musiciens ayant encore peu d’occasions de jouer en public, mais aussi permettre au Rézo de repérer de nouveaux projets à accompagner.
Créée en 2008, l’association, soutenue par la Collectivité de Corse ainsi que par les villes de Bastia et d’Ajaccio, a en effet pour vocation de soutenir la création musicale insulaire dans toute sa diversité. Constituée de plusieurs structures culturelles réparties sur le territoire, elle accompagne aussi bien les artistes amateurs que professionnels, depuis les premiers temps de la création jusqu’à la réalisation de leurs projets, que ce soit sur scène, sur disque ou en vidéo.
Au fil des années, ces plateformes sont ainsi devenues l’un des principaux outils de repérage du Rézo. Plusieurs artistes aujourd’hui bien installés sur la scène insulaire sont passés par les différents dispositifs de l’association, qui propose également des résidences, des formations, des showcases ou encore un accompagnement à la professionnalisation.
Les artistes intéressés par les deux prochaines plateformes ont jusqu’au 1er novembre pour déposer leur candidature sur le site du Rézo.
Pour cette fin d’année 2026, l’association lance ainsi un nouvel appel à candidatures à destination des groupes et artistes insulaires de création. Deux rendez-vous sont programmés : le samedi 21 novembre au centre culturel l’Alb’Oru, à Bastia, puis le samedi 5 décembre à la salle Timo Pieri de Prunelli-di-Fiumorbo.
Pour chacune de ces soirées, trois groupes ou artistes seront retenus et auront l’occasion de se produire sur scène durant une trentaine de minutes afin de présenter leurs compositions au public. Une expérience qui peut constituer une première étape pour des musiciens ayant encore peu d’occasions de jouer en public, mais aussi permettre au Rézo de repérer de nouveaux projets à accompagner.
Créée en 2008, l’association, soutenue par la Collectivité de Corse ainsi que par les villes de Bastia et d’Ajaccio, a en effet pour vocation de soutenir la création musicale insulaire dans toute sa diversité. Constituée de plusieurs structures culturelles réparties sur le territoire, elle accompagne aussi bien les artistes amateurs que professionnels, depuis les premiers temps de la création jusqu’à la réalisation de leurs projets, que ce soit sur scène, sur disque ou en vidéo.
Au fil des années, ces plateformes sont ainsi devenues l’un des principaux outils de repérage du Rézo. Plusieurs artistes aujourd’hui bien installés sur la scène insulaire sont passés par les différents dispositifs de l’association, qui propose également des résidences, des formations, des showcases ou encore un accompagnement à la professionnalisation.
Les artistes intéressés par les deux prochaines plateformes ont jusqu’au 1er novembre pour déposer leur candidature sur le site du Rézo.
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