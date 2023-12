Le Raquette Club de Porto-Vecchio prêt à affronter les 32es de finale du championnat de France 55 plus

L'équipe des 55 plus du Raquette Club de Porto-Vecchio, engagée avec détermination dans le championnat de France, découvre son prochain défi pour les 32es de finale, prévus le 14 janvier prochain. La rencontre aura lieu sur les courts du Tennis Cabestany Olympique Culturel, situé dans les Pyrénées Orientales. Trois matchs en simple, chacun attribuant un point en cas de victoire, et un double, valant deux points, composeront cette étape cruciale. La formation du RCPV, menée par Bernard Cardinaud (15/4), Emmanuel Daessle (30/2), Jean-François Pietri (15/5), Georges Gibert (30/2), Patrick Fioramonti (30/1) et Joël Viaud (30/1), se mesurera à des adversaires classés 15, 15/2, 15/4 et 15/5.

Les défis s'annoncent relevés, et les joueurs du RCPV devront déployer leur meilleur tennis lors de cette rencontre près de Perpignan pour espérer franchir avec succès ce tour côté Pyrénées Orientales.