Le RN présente une proposition de loi pour encadrer les prix des carburants en Corse

Samedi dernier, la Fédération corse du Rassemblement National a accueilli le député des Bouches-du-Rhône, Franck Allisio, pour dévoiler une proposition de loi visant à encadrer les prix des carburants en Corse. "La question du pouvoir d'achat est quotidienne en Corse. Les prix alimentaires y sont supérieurs de 14% par rapport au continent, malgré une TVA réduite à 2,1% contre 5,5%. 18% des ménages corses vivent sous le seuil de pauvreté. Le coût du carburant impacte lourdement les budgets. Autrefois, la fin du mois était difficile à atteindre. Aujourd'hui, dès le 10 du mois, la situation devient difficile pour beaucoup d'entre nous", indique Nathaly Antona, numéro 2 du RN en Corse, avant de laisser la parole au député Franck Allisio . "Cette proposition de loi est le fruit d'une collaboration étroite avec la fédération corse, en particulier avec François Filoni, délégué territorial du RN en Corse et membre du bureau national." a détaillé le parlementaire qui pour élaborer le texte est parti d'un "constat clair confirmé par plusieurs études". "L'utilisation d'un véhicule est indispensable pour les insulaires même s'ils passent beaucoup de temps dans les embouteillages en raison d'un réseau routier inadapté et donc saturé. Ensuite, il existe une situation de monopole en matière de stockage et d'approvisionnement des carburants sur l'ile où malgré un taux de TVA de 13%, contre 20% sur le continent, les prix sont 7% plus élevés."



La proposition de loi, qui devrait être déposée la semaine prochaine, introduira un mécanisme de régulation exercé par l'État, permettant au préfet de Corse de fixer trimestriellement les prix maximums de vente des produits pétroliers. Ces prix seront établis en fonction de la moyenne nationale et des coûts supportés par les entreprises. Franck Allisio a souligné les avantages potentiels pour les Corses : "Cette loi permettra de réduire considérablement le prix des carburants, d'environ 16 centimes par litre, redonnant ainsi du pouvoir d'achat aux ménages insulaires et stimulant l'économie avec des bénéfices estimés à 47 millions d'euros." La proposition de loi sera soumise au débat parlementaire lors de la prochaine niche parlementaire du groupe RN, ouvrant ainsi le débat parlementaire.