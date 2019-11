Le RC Lucciana défait à Marseille-Huveaune ( 43-26)

Ettori

, Fiorella, Frati,

Zapelli, Darremont,

Gelmini, Dionisi ,

Michelena, Maurat, Geronimi, Montisci, Castel, Bo rderie , Petretti, Perraudin, D’Arras ,

Vescovali , Varengot, Villeneuve

Staff : Martin, Chatel, Pinson

Le coup d'envoi est donné à 13 heures et en moins de 25 minutes les marseillais mènent 19-0 avec trois essais et deux transformations. Avec une entame difficile le XV luccianais va profiter de 10 minutes à son avantage pour inscrire un essai par la puissance de son numéro 8, T. Gelmini qui réduit l'écart avant la mi-temps 19-5.A la reprise les luccianinchi reviennent avec de meilleurs intentions et inscrivent rapidement un essai grâce à la vitesse de son nouvel arrière J. Borderie à la 50e minute, et le buteur maison R. Geronimi passe la transformation pour ramener Lucciana à 19-12.Mais très vite les provençaux remettent la main sur le ballon et à la 55e, après un bon mouvement entre 10 et 12, un nouvel essai vient porter le score à 24-12.Après plusieurs avertissements de l'arbitre, le XV insulaire est sanctionné d'un essai de pénalité à la 58e minute (31-12). Un nouvel essai après une nouvelle excellente combinaison des arrières marseillais porte le score à 36-12. Un léger sursaut d'orgueil de la part de K. Maurat qui sur une percée solitaire réduira l'écart, toujours suivi par la transformation de R. Geronimi 36-19 à la 69e minute.Marseille retourne dans le camps luccianais pour marquer un nouvel essai transformé 43-19 à la 75e. Et en toute fin de match T. Gelmini encore lui ira de son doublé pour sauver l'honneur 43-26. Il aura manqué du sérieux et de l'application dans le jeu luccianais pour pouvoir perturber l'adversaire marseillais. Avec plus d’agressivité, de rythme et moins de placages manqués, le match aurait pu être beaucoup plus équilibré.Les entraîneurs attendent plus d'un groupe jeune et talentueux qui doit se ressaisir pour ne pas avoir de regrets en fin de saison...-----Groupe :