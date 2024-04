Le Pays d’Ajaccio célèbre le printemps avec un mois d'animations

Le Pays d’Ajaccio se pare des couleurs du printemps avec une offre variée d'activités, alliant découvertes naturelles, culturelles et gastronomiques. L'événement ‘A Chacun son printemps’ revient donc avec donc cette année encore avec la promesse d'une immersion authentique dans la région, offrant aux visiteurs mais aux aux locaux, une sortie rythmée par des visites exclusives, des ateliers artisanaux et des expériences uniques, loin de l'agitation quotidienne. Les participants auront l'occasion de découvrir des sites emblématiques tels que la citadelle d'Ajaccio, le parc des tortues ‘A Cuppulata’, des mielleries à Ocana ou encore des domaines viticoles locaux lors de visites exclusives.Les amateurs d'artisanat pourront apprendre et pratiquer diverses techniques lors d'ateliers dédiés à la création de bijoux, la fabrication de baumes à base de plantes locales ou la confection de biscuits traditionnels corse. Les activités proposées couvrent un large éventail, allant des escapades en mer en kayak dans le Golfe de Lava aux balades en catamaran sur les eaux du golfe d’Ajaccio. Les passionnés d'astronomie pourront également explorer le ciel nocturne grâce à des observations au télescope.Le programme inclut également des expériences uniques telles qu'un escape game du vin en compagnie d’un Maître Sommelier, offrant ainsi une approche ludique de la découverte des vins locaux.Tous le programme sur www.ajaccio-tourisme.com