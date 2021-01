Le "Paglia Orba" victime d’une avarie à l'accostage à Bastia

Conformément à sa desserte habituelle de la ligne Marseille-Bastia, le navire Paglia Orba a quitté Marseille le 24 janvier à 18h45, pour une arrivée prévue à Bastia, le 25 janvier à 7H.

Les prévisions météo, telles que connues des autorités portuaires et de la compagnie, faisaient initialement état d’une ouverture météo favorable à un accostage dans le port de Bastia entre 6h et 8h.

Il s’est avéré que les conditions météo ont évolué de manière défavorable et n’ont pas permis un accostage dans ce créneau horaire.

Le navire a alors été contraint d’attendre une nouvelle ouverture météo, qui ne s’est présentée qu’en fin d’après-midi, peu après 17H. C’est lors de sa manoeuvre d’accostage, effectuée sur autorisation de la Capitainerie du Port avec pilote à bord, que le navire a heurté un haut fond.

Le navire est actuellement à quai à Bastia et en sécurité – les passagers ont été débarqués, le fret déchargé. Des investigations sont actuellement en cours, afin de déterminer l’ampleur de l’avarie subie.