Le PNC sonne l'heure de la rentrée

Ce n'est pas une déclaration de guerre, mais ça s'en approche. À l'occasion d'une réunion publique organisée vendredi dernier à Bastia, les membres du PNC au grand complet, ont tenu à souligner la mauvaise gestion de l'île par lia majorité territoriale. « Nous sommes en rupture avec la majorité. Nous n'avons rien contre les hommes et les femmes en place, mais contre leur fonctionnement » déclare, en préambule, Pascal Zagnoli, le secrétaire national du partitu di a Nazione Corsa. Des propos très vite relayés par Jean-Christophe Angelini, tête de liste d'Avanzemu à l'Assemblée de corse : « Nous avons été au cœur de la conquête du pouvoir. Nous avons joué un rôle et on a gagné. Puis nous sommes passés de la majorité à l’opposition, sans transition. Depuis presque 10 ans après, est-ce que ce pays va mieux ? Non ! Est-il préparé face à l’avenir ? Non. » Celui qui est persuadé qu'une alternative est possible, compte bien l'incarner. « Nous étions à Ajaccio la semaine dernière, nous sommes à Bastia aujourd’hui. Nous allons continuer pour présenter le PNC, notre projet d’autonomie, mais aussi ce qui diffère avec la majorité. Vos retours sont essentiels. Vous avez face à vous des gens en responsabilité, ils veulent vous entendre » insiste Jean-Christophe Angelini qui a conscience que son mouvement a « une image de parti sudiste. C'est le fruit d’une histoire, mais ce temps est révolu. Nous allons au-devant de tous les Corses, du cap à Bunifaziu. Nous allons travailler pour nous implanter. Surtout pas pour remplacer un clan par un autre, mais per campà qui ! » Il en profite aussi pour saluer la présence de Jean-Sébastien de Casalta, « venu en ami ». Le maire de Monte, Jean-François Mattei, n'est pas non plus très loin. « Nous voulons amener un espoir nouveau dans ce pays, mais en écrivant une autre page » martèle Jean-Christophe Angelini avant de donner la parole à un public venu en nombre.