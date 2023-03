Le "Monsieur Corse" du ministère de l'Intérieur a rencontré les syndicats à Ajaccio

Les représentants syndicaux insulaires ont obtenu, ce vendredi 10 mars, leur premier rendez-vous avec Gregory Canal, spécialiste de la Corse au sein du ministère de l’Intérieur. « C’était une prise de contact », explique Jean Brignole, du STC. « On a fait un tour d’horizon : logement, carburant, ITRC... » Le contexte général de contestation contre la réforme des retraites a ainsi permis d’évoquer des sujets beaucoup plus larges, à commencer par celui de l’évolution du statut de la Corse.



En effet, l’intersyndicale CGT-FSU-STC déplore, depuis l’ouverture des débats, un manque de concertation avec les représentants politiques. « Nous demandons à être partie prenante de la réflexion sur l’évolution institutionnelle. Actuellement, seuls les élus montent discuter », déplore Jean Brignole. Sur ce point, Gregory Canal a assuré qu’il allait demander aux élus de se rapprocher de la société civile. « Il nous a dit que c’était la position du gouvernement. »



Pour Marcel Santini, secrétaire général FO en Corse-du-Sud, l’objectif n’est pas d’être intégré au processus d’autonomie, mais d’organiser, en amont, des discussions sur la question des conventions collectives, du code du travail, ou encore de la sécurité sociale. « Il est absolument essentiel de discuter du devenir de ces textes nationaux. Nous avons donc demandé à organiser une rencontre avec les autorités idoines, qu’elles soient nationales ou régionales. Là-dessus, on nous a dit qu’on allait avoir une réponse. »