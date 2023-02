Le KTP MMA Scola de Furiani organise le premier événement de MMA de Corse

Pour le MMA corse, c’est une très belle récompense. En effet, après des années de travail et de tractations, l’île va accueillir, ce samedi 4 mars, son tout premier événement d’arts martiaux mixtes. « Nous avons réussi à faire entrer la Corse dans le circuit amateur de la fédération française », se satisfait Fred Boigeol, organisateur de l’étape bastiaise de la MMA League, via son club du KTP MMA Scola, basé à Furiani. Après Évry, en région parisienne, puis Tarbes, dans le sud-ouest, les combattants en quête de défis viendront donc se tester sur l’île, et tenteront de glaner quelques points pour grimper dans les classements nationaux, et ainsi prétendre, éventuellement, à une sélection en équipe de France.



Samedi, quatre catégories de poids différentes seront représentées - les poids coqs (-61 kg), les poids plumes (-66 kg), les poids légers (-70 kg) et les poids mi-moyens (-77 kg) - pour un total de 14 athlètes. « On a fait en fonction des inscriptions », explique Fred Boigeol. « On aurait aimé avoir un peu plus de monde, mais ce n’est pas forcément facile pour des amateurs de venir en Corse. Par exemple, il y a un combattant de Bayonne qui est étudiant, et qui va payer 500 euros de voyage ! » Malgré ces difficultés d’organisation, le KTP MMA Scola entend bien proposer un événement de qualité, où se succéderont dix combats, de 13 à 18 heures. Et à l’issue des quatre mini-tournois, un vainqueur sera désigné dans chacune des catégories de poids.