Le "Guide de la macagna", un "Routard" à la sauce corse signé Christophe Mondoloni et Julien Osty

Aujourd’hui tout proche d’aboutir, ce projet commun prend ses racines deux ans plus tôt, en septembre 2020, par le biais d’une rencontre plutôt improbable. « Je ne connaissais pas personnellement Christophe. L’anecdote, c’est que lors d’une visite à la morgue, il a croisé un ami que l’on a en commun, que j’avais déjà caricaturé. Donc Christophe a vu le dessin, il a aimé, et il a pris mes coordonnées », s’amuse à raconter le dessinateur. « Quand je l’ai vu pour la première fois, il avait déjà bien avancé. Sur toutes les histoires qu’il avait déjà compilées, j’en connaissais certaines, mais j’en ai surtout découvert beaucoup. »



Pour Julien Osty, dessinateur professionnel, le « Guide de la macagna » sera son cinquième ouvrage publié. « J’ai commencé par faire une série de quatre BD avec l’humoriste Jarry. Ça raconte les pérégrinations d’une famille homoparentale. Le premier est sorti en octobre 2020, et le dernier en janvier 2022. » Quant à la bande dessinée touristique corse, elle aurait pu être disponible en librairie plus tôt, mais pour des raisons techniques, sa sortie s’est fait attendre. « En fait, on l’a bouclée début 2022, mais on a eu du retard. Entre temps, on a commencé un nouveau projet commun avec Christophe, ça devrait sortir l’année prochaine ! »



Pour rencontrer les auteurs, et acheter les premiers exemplaires du « Guide de la macagna », une séance de dédicace est prévue ce samedi 17 décembre, à l'espace Culturel Leclerc de Sartene, de 10h à 13h, puis de 15h à 18h.