Le Grand site de Conca d'Oru s’expose au jardin du Luxembourg

Chaque année, le Sénat met à disposition le jardin du Luxembourg pour des expositions photographiques. Pour 2022 ce sont les grands sites de France qui, entre le 5 mai et le 3 juillet prochain, s'exposeront sur les grilles du célèbre jardin afin que les visiteurs puissent découvrir la beauté de ces territoires.

"Après deux ans d’une crise sanitaire qui a ébranlé l’économie touristique du pays, ce projet s’inscrit dans une démarche de soutien et de relance de l’économie touristique locale." indique dans un communiqué France. Patrimoines & Territoires qui est à l'origine di projet. "Cette initiative permettra également de proposer un nouveau tourisme, durable, insolite, de proximité en désaisonnalisant, et en décentralisant la fréquentation touristique, et en invitant à la redécouverte de destinations oubliées ou méconnues, par l’usage des mobilités douces. Ce tourisme choisi, contribue ainsi à la préservation et au développement durable des territoires."





Une médiation sonore

Sous le prisme de 82 photographies, le parcours de l’exposition s’organise autour d’un parti pris esthétique, liant les images par sensibilité, qu’elles soient chromatiques, lumineuses, de composition, par résonances thématiques ou à l’inverse par jeu de contrastes. A la manière d’un audio-guide, la photo du Grand Site COnca d'Oru sera commentée par une voix off accessible aux visiteurs par un QR Code qui agrémentera la légende du panneau. L’histoire comptée permettra de faire découvrir le Grand Site de France Conca d’Oru, Vignoble de Patrimonio – Golfe de Saint Florent.