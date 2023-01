Le GFCA et le Sporting ont perdu un des leurs : le football corse orphelin de Marc Kanyan

Marc Kanyan et la Corse c'est une longue et belle histoire.Une histoire entamée à Ajaccio avec le Gazelec qui l'avait remarqué à la faveur d'une tournée en Nouvelle-Calédonie après son premier titre de champion de France amateur.A Ajaccio il allait multiplier les exploits et les buts ce qui lui valut d'être retenu en équipe de France Olympique. avec laquelle il disputa les Jeux Olympiques de Mexico en 1968 où il eut l'occasion d'évoluer devant les 100 000 spectateurs du stade Azteca, un moment qu'il n'a jamais oublié.





Après le GFCA ce fut le Sporting et Furiani.

Une belle histoire de quelques années qui trouva son apothéose avec la première finale de coupe de France disputée par le Sporting contre l'Oympique de Marseille.

C'était le 4 juin 1972 au parc des Princes.

Les Phocéens s'étaient imposés 2 buts à 1, grâce à des buts de Didier Couécou (15e) et Josip Skoblar (73e), contre une réalisation corse signée Georges Franceschetti (85e)





Après 9 saisons au niveau professionnel, dont 2 passées à Nîmes, Marc Kanyan es revenu au Gazelec avant de ranger les crampons et remettre le cap sur sa Nouvelle-Calédonie natale en compagnie de la petite famille qu'il avait composée du côté du Fium'Orbu

A son actif outre son talent incontestable qui fit plier et parfois même humilia maints adversaires, il affichait la bagatelle 216 matches et 72 buts.

Ciao Marco.