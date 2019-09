Le GFCA domine Bagnols (29-26) et prend ses marques en Nationale 1

Même si le Gaz avait déjà connu à deux reprises ce niveau, la perspective d’évoluer toute la saison au Palatinu et la fin d’une ère, celle de la Pignatta du Rossini, marquaient une nouveauté. Au terme d’une première journée, il sera encore difficile d’évaluer le potentiel de cette équipe. Il n’empêche que pour un promu et de surcroît face à une formation rhodanienne aguerrie à la N1, le GFCA n’a guère manqué son premier rendez-vous de la saison. Une victoire bien conçue tant dans l’envie que dans le jeu. Pour preuve, les Diables Rouges n’ont jamais été menés dans une rencontre bien maîtrisée dans son ensemble. Grâce à un collectif bien huilé, ils ont fait la course en tête face à un adversaire qui lui a tenu la dragée haute avant de céder en fin de première période. Pour le reste, le débat reste longtemps équilibré (9-9, 10-10, 11-11…). Dans les buts, Marcantò Coggia, qui remplace Capelle au pied levé, sera l’un des grands artisans en effectuant de nombreux arrêts déterminants notamment une double parade à 15-13. Sous l’impulsion de Hiele, lu aussi très à son avantage, le GFCA va se détacher au bon moment (16-13) et boucler le premier acte avec un +4 qui va s’avérer décisif.

Les Ajacciens maintiennent cette cadence dans une rencontre hachée qui va même se muscler avec un très long arrêt de jeu aux abords de la 40e. Entre-temps, l’équipe adverse tente de recoller (18-16). Mais le Gaz appuie sur le champignon et ne lâche rien témoin ce beau mouvement collectif ponctué par Tony Brunetti (22-16 à 15 minutes de la fin). On se dit qu’il ne peut rien arriver aux hommes de Yan Basny qui vont tout de même se faire peur en toute fin de rencontre. De -7, Bagnols recolle à -2 (28-26). Il faut un pénalty réussi en deux temps par Tony Brunetti pour clore le match sous un tonnerre d’applaudissements et en présence de la toute nouvelle Miss Corse. Une belle entrée en matière pour le GFCA.



Salle du Palatinu

GFCA bat Bagnols 29-26 (17-13)

Spectateurs : 800 environ

Evolution du score : 4-2 (5e), 8-4 (10e), 9-7 (15e), 11-10 (20e), 13-12 (25e), 17-13 (30e), 18-14 (35e), 18-16 (40e), 22-16 (45e), 24-18 (50e), 27-23 (55e), 29-26 (60e)

GFCA

Coggia (18 arrêts), PM Brunetti (1), Assati (3), T. Brunetti (7), Freitas (1), Jovanovic, Hiele (8), Abadia (2), Erard (3), Jovanovic (4).

Bagnols

Rousselot (7 arrêts) puis Vass (7 arrêts), Markus (1), Uhlik (8), Archier (1), Kovac (5), Tourraton (2), Poutier (2), Le Petit (5), Tribilon (1), Auguste (1)