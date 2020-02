Le GFCA battu par Dunkerque (0-2) s'enfonce

La première grosse occasion de la soirée avait pourtant été pour le GFCA dès les premières secondes de cette partie. Mais la frappe de Sawadogo frôlait, malheureusement, le poteau de Maraval.

Un peu avant le quart d'heure de jeu le Gaz avait une seconde fabuleuse occasion de prendre la direction des opérations

Mais le penalty obtenu par l'équipe de Ciccolini était stoppé par Maraval (15e) !

Un penalty raté du côté ajaccien et un but dans la minute suivante pour les visiteurs : le football est parfois cruel.

En tout cas Bosca ne laissait pas passer cette belle opportunité et ouvrait la marque pour les Nordistes alors que c'est l'inverse qui aurait dû se produire.

Et le sort continuait à s'acharner sur le GFCA qui écopait à son tour d'un penalty que Bosca s'empressait de transformer.

Entre temps certes le GFCA aurait pu revenir à la marque mais Gamboa avait réussi à écarter le danger.





Bosca était tout proche de signer un triplé mais Balijon sortait la parade parfaite (67e) avant que le GFCA ne tente, désespérément, de revenir à la hauteur de son adversaire mais il en aurait fallu davantage pour prendre en défaut la solidité nordiste.