Le France Beach Tennis Tour 2021 fait étape à Furiani

Mis en place par la Fédération Française de Tennis, ce France Beach Tennis Tour a débuté le 3 juillet et se clôturera le 24 octobre. 16 tournois de la catégorie «BT 1000», l’élite, 11 en métropole, dont un en Corse et cinq en outre-mer, ont été programmés. Afin de développer la pratique chez les jeunes, un tournoi destiné aux moins de 18 ans est également organisé dans chacune des ligues, soit 24 tournois « BT 100 Jeunes » U14 et U18. Cette étape offre ainsi la possibilité à tous les pratiquants de jouer mais aussi au grand public de découvrir cette discipline.

«Notre tournoi sera rehaussé par la présence des champions de France 2019, les champions de Bretagne, des équipes de la Réunion et de St Martin et bien-sûr les champions de Corse 2021» souligne Virginie Papaceit, responsable du MBT. Chez les dames et les jeunes, la plupart des équipes seront des équipes locales avec notamment la présence des champions(nes) Corses 2021 dans les différentes catégories. «En amont, pendant et après la compétition sont organisés des stages pour joueurs confirmés mais aussi des stages de perfectionnement et de découverte par l'équipe d'encadrement de Beach Squad, constituée des meilleurs joueurs français » précise encore Virginie.



Programme Plage Tombulu Biancu à Furiani

Du jeudi 2 au mardi 7 septembre : Stage d’entraînement avec la Beach Squad

Samedi et dimanche : Animation Beach Squad

Samedi 4 : Tournoi BT 100 jeunes moins de 18 ans

Samedi 4 et dimanche 5 : Tournoi BT1000 seniors messieurs

Dimanche 5 : Tournoi BT1000 seniors dames.