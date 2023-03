Le Festival du film de Lama lance un concours pour créer son affiche #29

Cette année, le Festival du film de Lama fait appel à la créativité des artistes insulaires pour créer son affiche #29. Pour l'édition 2023, Les organisateurs souhaitent mettre en avant le rapport entre un village et le monde qui l’entoure. Ainsi, la nouvelle thématique retenue est « Chroniques d’un village monde ».Le concours est ouvert à toutes et à tous. Chaque personne peut soumettre une seule production, uniquement sous format numérique. Une fois l’affiche choisie, le lauréat sera contacté afin de fournir l’affiche sous différents formats et logiciels. Cette affiche ainsi que sa charte graphique seront ensuite utilisées pour tous les visuels du festival (invitations, accréditations, banderolles, pass voitures etc…). En guise de récompense, le lauréat sera invité pour la présentation de l’édition #29 et de l’affiche officielle. Il recevra également un pass cinéma pour la semaine du festival du film.Sur l’affiche #29 doivent figurer de manière visible, nettes et précises « Festival du film de Lama », la date « du 29 juillet au 4 août 2023 ainsi que « 29ème édition ».Le concours se déroulera du 8 mars au 16 avril 2023, minuit. La candidature est à adresser par mail à info@festilama.org Le jury, composé de bénévoles et des responsables de l’association se réunira au mois d’avril pour sélectionner l’affiche officielle. Le résultat sera proclamé le 30 avril 2023 avec une diffusion de l’affiche sur les réseaux sociaux et le site internet de l’association.Tous les participants au concours s’engagent à autoriser le Festival du film de Lama à publier sur ses réseaux sociaux, site internet le prénom et le nom du lauréat ainsi qu’à fournir tous les visuels nécessaires sous différents formats afin que ces derniers soient utilisés pour la communication du festival.