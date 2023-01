Le Festival du cinéma italien de Bastia s’affiche...

« L’affiche de cette édition 2023 a été réalisée par le graphiste Pierre Battesti » nous confie Bati Croce, le président du Festival. «Dans des tons orange et jaune, le montage représente Claudia Cardinale en train de danser devant la Citadelle et le Vieux Port de Bastia. Cette photo de l’actrice en train de danser a été prise en 1958 au moment de la sortie du célèbre film de Mario Monicelli « Le Pigeon ». A l'époque, Claudia Cardinale, qui était venue à Bastia en 2004, venait d'avoir 20 ans ».Les affiches du Festival ont toujours été des chefs d’œuvres et durant la manifestation, du 4 au 11 février prochain, le public pourra redécouvrir toutes les affiches du Festival, de la première datant de 1988 à celle de cette année. En attendant le détail de cette édition 2023, on peut d’ores et déjà annoncer que le parrain en sera Robin Renucci. « Le comédien corse, qui dirige actuellement le Théâtre National de la Criée à Marseille, sera présent lors de la soirée d'ouverture » précise B. Croce. « 30 films inédits en France seront présentés au théâtre de Bastia et aux cinémas Le Studio, rue René Viale et U Paradisu à Furiani».Pour les plus impatients, quelques bandes annonces des films sélectionnés sont visibles sur le site web du Festival italien