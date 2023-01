Le Festival du cinéma italien de Bastia dévoile sa programmation

Si on en parle déjà depuis plusieurs semaines, cette 35ème édition a été officiellement présentée ce jeudi par les organisateurs, à commencer par son président et co-fondateur Jean-Baptiste Croce. « Aujourd’hui en termes de fréquentation on peut s’enorgueillir d’être le 2festival italien de France, juste derrière Villerupt mais désormais devant Annecy et une douzaine d’autres villes » souligne Bati Croce. «Alors jeune journaliste au Provençal, passionné de cinéma, j’avais l’opportunité de me rendre dans quelques festivals sur le continent. Celui d’Annecy, consacré au film italien, a été le déclic et avec René Viale et l’aide de Jean Zuccarelli, le maire de Bastia de l’époque, on mit rapidement sur pied la 1édition. C’était en février 1988».Osé quand même d’organiser une telle manifestation en plein hiver ! « On voulait s’inscrire hors de la période estivale où les festivals et autres concerts se multiplient. Ce festival on le voulait et on le veut encore, pour la Corse et les corses. Pour qu’ils puissent se divertir, s’enrichir, se tourner vers l’extérieur».Cette édition, riche et éclectique dans le domaine des arts, recueille, comme chaque année l’adhésion, l’aide de nombreux partenaires, privés et institutionnels, à commencer par la mairie de Bastia. « Ce festival draine beaucoup de monde et anime de magnifique façon la ville » explique Pierre Savelli, maire de la ville. « Nous contribuons à la pérennité du Festival et cette année il revêt un caractère important dans le cadre de notre candidature Capitale Européenne de la culture 2028 ».Adjointe à la culture, Mattea Lacave lui emboite le pas : « Ce festival fait partie du paysage culturel de la ville et est très attendu. Le programmer à cette époque de l’année est aussi une très bonne chose ».Trois sites pour profiter des projections et des diverses animations qui les accompagnent. Le théâtre de Bastia, le cinéma U Paradisu à Furiani et le Studio à Bastia. Un Studio qui vient d’ailleurs d’obtenir le Label Europa Cinéma.Pour vous mettre l’eau à la bouche, cette 35édition, parrainée par Robin Renucci, comprendra une trentaine de films dont 21 inédits en France ! « 12 films seront en compétition regroupant les meilleurs cinéastes italiens actuels » annonce fièrement B. Croce. Aux traditionnelles catégories habituelles Compétition, Panorama, Ciné Memoria, Ciné jeunesse viennent s’ajouter 3 nouvelles : Portraits de femmes, Documentaires et Courts-métrages.Pour clore ce rapide survol cinématographique, mentionnons que le président du jury sera le réalisateur, producteur et scénariste De Gaulle Eid avec à ses côtés les professionnels que sont Corinne Mattei, Stephan Regoli, Jocelyne Casta et Jean-Pierre Giudicelli. Outre les Prix du jury et du public, un jury jeune décernera son Grand Prix à l’un des 12 films en compétitions.