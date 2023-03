Le FC Borgo se réveille trop tard face à Cholet (1-2)

Les Borgais avaient du mal en ce début de rencontre, les Choletais leur confisquant le ballon. Une domination stérile heureusement. Il fallait attendre la 15ème minute de jeu pour voir les locaux sortir la tête du sac. Et c’est pourtant à ce moment là que les visiteurs ouvraient le score par Fatar de la tête (23ème) sur un centre de la gauche de Robin. Continuant leur domination, face à des Corses impuissants, les visiteurs doublaient la mise 8 minutes plus tard par Expérience, le meilleur joueur sur le terrain. Incapables de réagir les joueurs du président Emmanuelli retourneront aux vestiaires à la pause avec ce handicap de 2 buts.

Les joueurs d’Alex Torres affichaient un tout autre visage dès la reprise de la 2ème période qu’ils entamaient pied au plancher. Après que Kouakou ratait un but immanquable à la 50ème, Sangaré réduisait le score 2 minutes plus tard. Autant les Choletais avaient dominé la 1ère période, autant les Corses maitrisaient le jeu en seconde. Malgré un forcing de tous les instants ils ne parviendront pas à renverser la vapeur.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point… et aujourd'hui la situation au classement semble irréversible.



Feuille de match

25ème journée de National

FC Borgo 1 – 2 SO Cholet ( 0 - 2 )

Complexe sportif Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 200



Arbitre centre : Eddy Rosier

Arbitre assistant 1 : Régis Gaillard

Arbitre assistant 2 : Loïc Mouton



Buts :

Fatar (23ème) – Expérience (31ème) pour Cholet

Sangare (52ème) pour FCB



Avertissements :

Doumbia (28ème) – Diarra (60ème) – Coelho (82ème) pour FCB





FCB : Barbet – Benoit – Romany – Doumbia (c) – Berenguier (Sangare 46ème) – Diarra – Duku (Dzabana 83ème) – Lebas (Ngouabi 87ème) – Kouakou – Diabate (Ley 46ème) – Coelho (Vittori 83ème) .

Entr. : A. Torres





SOC : Rabouille – Matondo – Rimane – Injai – Fatar (Diop 89ème) – Le Mehaute (Ouatara 86ème) (c)- Robin – Jarju (Ndilu 69ème) – Experience – Thiam – Renaud.

Entr. : St. Rossi





Le film du match

Coup d’envoi donné par les Choletais en maillots blancs

1ère période

15ème : Tir en force de Doumbia (FCB) à l’entrée de la surface. Le gardien Rabouille se couche sur sa gauche pour se saisir du ballon

BUT 23ème Centre de Robin (SOC) de la gauche au 2ème poteau. A la réception aux 6 m, Fatar entre deux défenseurs corses place une tête piquée qui trompe le gardien Barbet. (0-1)

BUT 31ème : Sur un centre contré de Jarju sur la droite (SOC), Expérience, dans la surface décoche un tir imparable sur la gauche de Barbet. (0-2)

39ème : Sur un entre de la droite de Jarju (SOC), reprise de Matondo juste au-dessus de la transversale de Barbet.

2ème période

46ème : Coup de franc de Benoit (FCB) des 30 m. Le ballon file sur la droite des cages de Rabouille.

50ème : Belle déviation de Sangaré (FCB) pour Kouakou aux 6 m. L’attaquant borgais rate complètement sa reprise, mettant le ballon largement à côté du but de Rabouille.

BUT 52ème : Suite à une mauvaise appréciation de la défense visiteuse, Sangaré (FCB) à gauche réduit le score d’un tir en coin puissant.

61ème : Coup-Franc pour le SOC aux 25 m sur la droite. Le centre-tir de Le Mehaute est dégagé par la défense corse.

74ème : Coup-franc pour le FCB à 25 m des buts de Rabouille. Le tir de Benoit est boxé par le gardien.

77ème : Belle déviation de Sangaré (FCB) pour Kouakou dans la surface. Ce dernier vendange complètement son tir.

79ème : Grosse frappe de Doumbia (FCB) des 30 m. le ballon passe juste au-dessus de la transversale de Rabouille.

80ème : Centre de Lebas (FCB) de la droite. La tête de Kouakou frôle le montant droit de Rabouille.

87ème : Reprise de Diarra (FCB) sur un centre de Benoit de la gauche. Parade de Rabouille.

89ème : Sur un contre, Ndilu (SOC) trouve le montant gauche de Barbet.





La réaction d’AlexTorres, entraineur du FC Borgo

«On peut être complètement transformé d’une mi-temps sur l’autre, mais on ne peut pas se contenter de jouer une mi-temps sur deux. On a trouvé des failles en seconde période en contrôlant mieux certains joueurs adverses. On méritait le match nul sur le vu de la 2ème période. Aujourd’hui il ne faut pas se voiler la face. Ce serait trop réducteur d’être sur l’objectif maintien. On n’a plus la pression. Il faut un objectif de progression individuelle des joueurs et ça c’est la responsabilité du staff. On a envie de voir l’équipe se préparer pour la saison prochaine ».