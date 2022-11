Le FC Borgo s’incline à domicile (2-3) face à Villefranche

Les protégés du président Emmanuelli étaient cueillis à froid dès la 7ème minute par Sergio. Les visiteurs dominaient largement le début de match et auraient même pu doubler la mise 2 minutes plus tard. Complètement dépassés les locaux encaissaient un autre but à la 18ème. Les Corses se réveillaient enfin mais par maladresse, ou mauvais choix ,ne parvenaient pas à revenir au score. Ils y arrivaient finalement à la 27ème sur penalty par Sangaré qui venait d’être fauché dans la surface. Le FCB revenait dans le match. Malgré encore quelques bonnes occasions les Borgais rentraient aux vestiaires avec un but de retard.

Les Corses abordaient la 2ème partie du match de belle façon pressant leurs adversaires sur leur but. Ils avaient même la possibilité d’égaliser sur penalty à la 55ème mais Bouet détournait le tir de Sangare.

Cette égalisation manquée sapait quelques peu le moral des locaux qui baissaient d’un ton laissant les initiatives à leurs adversaires. Ils refaisaient surface à 10 minutes de la fin. Malheureusement sur un contre et un ballon mal dégagé par la défense corse, Belle en embuscade glissait le ballon dans le but de Barbet ! La réplique corse était immédiate. Sur corner, Diarra ramenait le score à 3-1 promettant une fin de match haletante. Hélas malgré 4 minutes de temps additionnel, le FCB ne pourra égaliser.







Feuille de match

12ème journée de National

FC Borgo 2 - 3 FC Villefranche Beaujolais (1-2)

Complexe sportif Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique

Temps : beau

Spectateurs : Environ 200

Arbitre centre : Edgar Barenton

Arbitre assistant 1 : Yann Thenard

Arbitre assistant 2 : Romain Hennache



Buts

Sergio (7ème) – Mbuyi (18ème) – Belle (83ème) pour Villefranche

Sangare (27ème) – Diarra (87ème) pour FCB



Avertissements

Nirlo (43ème) – Obissa (55ème) - Dhib (90 +4) pour Villefranche

Zahibo (60ème)



FCB

Barbet – Kote – Benoit – Romany – Hemans – Doumbia (c) – Kerkhour (Chevreuil 79ème) – Diarra – Duku (Genty 79ème) – Zahibo (Ley 68ème) – Sangara.

Entr. : A. Torres



FCV

Bouet – Da Silva (Taufflieb 59ème) – Blanc – Mbuyi (Belle 73ème) – Nirlo – Ba – Sergio – Dos Santos (Dhib 86ème) – Renaut (c) – Obissa – Flegeau.

Entr. : Hervé Della Maggiore





Fil du match

Coup d’envoi donné par les Caladois en bleu.

7ème But ! : Bien servi par Nirlo, Sergio du plat du pied bat le gardien corse Barbet

9ème : Le gardien corse Barbet évite le second but d’un beau reflexe sur une tentative de Blanc.

17ème : Sur une contre attaque Sangaré (FCB), malgré la pression de 2 défenseurs se présente seul devant le portier Beaujolais Bouet. Mais le ballon passe au ras de son poteau gauche.

18ème But ! : La défense borgaise est à la rue. En embuscade au deuxième poteau MBuyi inscrit le 2ème but Caladois

22ème : Sur un nouvelle contre-attaque Sangaré (FCB) s’invitait dans la surface visiteuse, mais au lieu de tirer en force centrait pour Duku mais le ballon était inexploitable par l’attaquant corse.

27ème But ! : Sangare (FCB), bien lancé par Romany est fauché dans la surface beaujolaise par Da Silva. L’arbitre désigne le point de penalty. Le coup de pied de réparation est transformé en but par Sangare.

31ème : Tir de Nirlo (FCV) des 30 m. Le ballon passe largement à coté du poteau droit de Barbet.

35ème : Tir en pivot de Ba (FCV) sur le côté droit de la surface corse, Barbet est sur la trajectoire.

41ème : sur une nouvelle contre attaque rapide des joueurs de Torres, Duku (FCB), dans la surface, se mélange les pieds lors du dernier geste.

43ème : Sur un coup-franc de Hemans (FCB) aux 35 m sur la droite, la défense rhodanienne renvoie le ballon sur Benoit dont la reprise de volée passe à coté du montant droit de Bouet.

53ème : Coup-franc pour Borgo à 25 m face au but. Kerkhour brosse son ballon qui passe à 2 bons mètres du montant droit de Bouet.

55ème : Duku (FCB) accroché par Obissa dans la surface, l’arbitre désigne une nouvelle fois et fort logiquement le point de penalty. Bouet détourne le tir de Sangare.

65ème : Sur un centre MBuyi de la droite, tête décroisée de Ba au 2ème poteau, Barbet sauve son but d’un superbe reflexe de la main gauche.

72ème : Sur un centre de Dos Santos (FCV) de la droite, Ba en déséquilibre reprend le ballon qui file en dehors des limites du terrain.

83ème But ! : Lors d’un contre Caladois, la défense du FCB se dégage mal et le ballon parvient à Belle qui glisse le ballon dans les filets de Barbet.

87ème But : sur corner, Diarra (FCB) récupère le cuir et le propulse dans les buts beaujolais.







La réaction d'Alex Torres, entraineur du FCB

« On prend un but en début de match sur une erreur individuelle mais sur le contenu global on a fait un bon match. On leur donne les 3 buts et on rate beaucoup d’occasions. On a eu des situations dangereuses mais on a trop gâché. Le penalty manqué nous fait du mal et on a manqué de jambes sur la fin. Il y a quand même des progrès on doit gommer ces erreurs ».