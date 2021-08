Le FC Bastia-Borgo s'incline à Sedan

Stade Louis-Dugauguez, Sedan : 1 FC Bastia-Borgo : (1-0)

Buts pour Sedan : Bekhechi (24e)

Arbitre : Mickaël Leleu



Sedan

Lembet puis Lenogue (84e) , Harvey, Pires, Fofana, Belhadj, Calvet, Ayari, Rogie, Geran puis Benoit (77e), Ramalingom, Bekhechi





Bastia-Borgo

Balijon, Mahieu puis Grain (52e), Hamdi, Pellegrini, Doumbia, Magassouba puis Vittori (80e), Lajugie puis Marmot (64e), Anziani, Schuster, Cropanese, Bassouamina





Le FC Bastia-Borgo a été le premier à se montrer dangereux par Anziani, mais ce sont les locaux qui allaient se monter les plus réalistes à l'image de Bekhechi qui coupait de façon singulière mais efficace un corner de Rogie.

Avantage donc au CS Sedan-Ardennes un peu avant la première demi-heure de jeu.



Sedan, désireux d'enfoncer le clou, a alors poussé et Balijon a du faire preuve de sang-froid pour ne pas perdre son duel face à Ramalingom à deux doigts de doubler la marque.

Et puis il y a eu encore cette belle reprise de la tête de Geran sur la transversale insulaire qui, elle aussi, aurait pu sceller le sort de cette rencontre.

La réaction des Corses n'a pas tardé.

Elle est venue sous la forme de ce beau coup-franc tiré par Anziani qui a obligé Lembet à se détendre sur la gauche sur ce ballon qui prenait le chemin de sa lucarne.



A la reprise Bastia-Borgo a essayé de se porter de l'avant pour tenter de rétablir l'équilibre, mais le jeu est resté cantonné au milieu de terrain sans qu'une ou l'autre équipe ne parvienne vraiment à créer le danger sur le but adverse.

Pourtant à l'approche du coup de sifflet final le FC Bastia-Borgo a réussi à faire reculer son adversaire, à le faire plier sans parvenir à le faire rompre en dépit de cette frappe de Schuster qui a fait trembler Dugauguez, puis de cette reprise de la tête de Doumbia au second poteau sur laquelle Lenogue, le remplaçant de Lembet blessé en cours de partie, s'est montré impeccable.

Il a, ainsi permis, à Sedan de signer sa première victoire de la saison.

Quant au FC Bastia-Bastia il devra encore patienter pour cela.