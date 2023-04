Le Domaine de Murtoli lance son fonds de dotation pour l’environnement

Ils font partie de cette génération hyper active et engagée pour la défense de la nature. Tout juste dans leur vingtaine, les enfants du fondateur du Domaine de Murtoli, Paul Canarelli, souhaitent aujourd’hui s’investir pleinement dans des projets concrets en faveur de la préservation environnementale. Pour ce faire, ils viennent de créer leur fonds de dotation destiné à soutenir des actions et des missions d´intérêt général en faveur de la biodiversité et de l'environnement en Corse portées par des associations, organismes ou même de simples habitants.



« Nous avons grandi avec une certaine importance donnée à la nature. Mais nous avons tous un travail au sein du Domaine qui nous prend beaucoup de temps. Alors, avec mes frères, nous nous sommes dits que la façon de contribuer à la protection de l’environnement était donc possiblement financière et que nous devrions créer un fonds de dotation », explique Santa Canarelli, l’aînée de la fratrie et directrice générale du domaine. « Pour cela, nous allons prendre un pourcentage du chiffre d’affaires lié aux séjours de nos hôtes. De plus, nous leur laissons aussi le choix de contribuer sous forme de donation de façon libre », ajoute-t-elle en précisant que les premiers versements au fonds de dotation seront ainsi effectués à compter de la réouverture du domaine, le 7 avril prochain.



Épaulés par deux cabinets spécialisés dans l’environnement, Santa Canarelli et ses frères devront ensuite décider quels projets ils choisissent de soutenir afin d’avoir un impact sur la protection de l’environnement en Corse. « Cette démarche correspond à notre génération. On le voit tous les jours, de plus en plus de personnes se mobilisent, essayent de contribuer de façon ou d’une autre à leur échelle à la préservation de l’environnement », livre encore la jeune femme, « Nous avons eu la chance de pouvoir se servir de notre modèle hôtelier qui est basé sur les circuits courts et l’économie durable. Ce modèle nous a permis de nous inspirer et de mettre ce fonds d’investissement en place ».



Très investi dans la préservation de l’environnement depuis sa création il y a une trentaine d’années, au-delà de cette nouvelle initiative, le Domaine de Murtoli s'est également inscrit dans l’initiative « Entreprises engagées pour la nature » portée par l’Office Français de la Biodiversité qui vise à faire émerger et à valoriser des plans d’actions en faveur de la biodiversité portés par des entreprises.