Le Corse occuperait la première place sur le podium des langues que les Français veulent le plus apprendre

Les langues régionales sont regroupées en deux catégories : les langues indo-européennes qui regroupent plusieurs sous-catégories et l’isolat linguistique incarné par le basque. Parmi les langues indo-européennes, nous retrouvons la langue celtique, le breton, les langues germaniques réunissant le flamand occidental – ou flamand français -, le francique et l’alsacien qui sont concentrés au nord et à l’est du pays et enfin les langues romanes qui regroupent les langues d’oïl, le francoprovençal, l’Occitan, le Catalan, le Corse et les parlers liguriens – ou la ligure – recouvrant la majorité de la France et en particulier la partie centrale et le sud.Si les langues régionales les plus populaires selon Preply sont le Catalan, l'Occitan et le Basque, en revanche les langues régionales que les Français souhaitent le plus apprendre seraient le… Corse, le Basque et le Breton.



"Sur la plus haute marche du podium de Preply, le Corse donc qui, bien que moins populaire que les autres langues régionales au niveau national, n’est pas abandonné par les insulaires. La nouvelle génération semble attachée à cette langue qu’ils ont entendue parler toute leur enfance et souhaitent tout naturellement apprendre."

Le Basque est la seconde langue régionale de la moitié sud du pays dans le classement. C’est une langue et une culture à l’identité forte. "Tout comme le Corse, il est soutenu par la jeune génération désireuse de l’apprendre".

Enfin, pour clore ce classement nous retrouvons le Breton. Fort de leur réputation, il n’est guère étonnant de les voir s’attacher à leurs traditions et perpétuer leur culture à travers le temps et les jeunes d’aujourd’hui.