Le Conseil des rivages entérine 685 nouveaux hectares de zones protégées sur le littoral

Depuis 1975, le Conservatoire du littoral œuvre à la préservation des espaces côtiers de l’île. Plus de 21 000 hectares de terrains sont ainsi protégés puisqu’une fois dans le domaine public, ils sont inconstructibles et ne peuvent être cédés ou vendus. Gérés principalement par la Collectivité de Corse, ils représentent un tiers du littoral protégé, soit 72 sites sur 64 communes.



La carte et le territoire

Le Conseil des rivages qui se réunit au moins une fois par an était, mercredi, à Figari, chez Jean Giuseppi, vice-président de cette institution rattachée au Conservatoire du littoral de la Corse. Sans surprise, plusieurs espaces à protéger sur l’île – à hauteur de 685 hectares – ont été désignés par les membres de ce Conseil présidé par Anne-Laure Santucci, maire de Luri. Cette dernière a rappelé, sur les ondes de nos confrères de RCFM, que « la mission première du conservatoire c'est l'acquisition foncière. Les terrains deviennent publics, inconstructibles et inaliénables. » En tous cas, une fois qu’ils ont été acquis par le Conservatoire qui bénéficie, pour ce faire, de plusieurs dispositions : négociation à l’amiable avec les propriétaires, préemption au titre de la politique en faveur des espaces naturels ou encore l’expropriation, même si cette dernière reste exceptionnelle.



Extension du domaine de la lutte

Une fois l’acquisition des parcelles, elles deviennent des zones inaliénables, inconstructibles et donc promises à un avenir naturel. « Plus aucun risque de les voir bétonner », ajoute la présidente. Des espaces littoraux à haute qualité environnementale qui peuvent alors être aménagés et ouverts au public. « L’idée est de la valoriser dans ces endroits », détaille la maire de Luri.



Parmi les 685 hectares nouvellement proposés à l’acquisition, on retrouve de nouveaux périmètres comme l’A Rinella au sud de Bastia ou Pianterella près de la plage du petit Sperone, mais aussi des extensions comme les 73 hectares de Portigliolu, près de Propriano. Une fois que le site est acheté, l’objectif est de l’aménager. Rien que cette année, 14 millions d’euros y sont consacrés dans le cadre du plan de relance. Ensuite, l’aménagement et la gestion de ces lieux sont de la compétence de la collectivité de Corse.



La possibilité d’une île

Le Conservatoire du littoral s’est donné comme objectif, à l’horizon 2050, d’acquérir 37 000 hectares protégés. Sur les 16 000 manquants, « on a déjà 14 844 hectares dont l'acquisition est autorisée » précise Anne-Laure Santucci. Ils sont déjà identifiés parce qu'ils sont emblématiques […] quand les communes font leur cartographie, leur PLU, ça leur permet aussi déjà d'identifier des espaces naturels sensibles remarquables, qui pourront être ensuite achetés par le Conservatoire du littoral et remis au public. »



Même si la présidente du Conseil des rivages rappelle que ça peut prendre du temps – « il faut de la patience, on a beaucoup de travail comme sur certains terrains qui appartiennent à des consortiums privés » – et que le rôle des communes est essentiel : « Les maires ont envie, en Corse encore plus qu’ailleurs, de sanctuariser leurs espaces remarquables. » À l’issue de cette rencontre, une fois les périmètres de futures acquisitions validés, le Conseil des rivages a renouvelé les conventions de gestions avec ses différents partenaires, la Collectivité de Corse en tête. Puis, ensemble, avec les élus des communes concernées et les différents services de l’état, ils ont prolongé la séance de travail par une promenade dans la baie de Figari. Une manière de renforcer les liens entre les différentes institutions et de construire, collectivement, l’avenir du littoral insulaire.