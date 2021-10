Le Conseil d’État valide l’élection municipale de Bastia

Cette décision prive le Conseil municipal de Bastia d’un jeune élu travailleur,

militant, ayant à coeur les intérêts de sa ville et de son quartier, Lupinu. Au nom de

notre majorité municipale, je le remercie chaleureusement pour son engagement. Pierre Savelli



C'est la fin du feuilleton électoral qui oppose majorité et opposition municipale depuis la réélection de Pierre Savelli le 28 juin 2020. Après avoir examiné l'appel fait par l'élu nationaliste contre la décision du tribunal administratif de Bastia, le Conseil d'Etat a rendu sa décision ce 14 octobre et valide le résultat electoral, entérinant définitivement le scrutin qui a conduit à l'installation de Pierre Savelli tête de liste de « Bastia Più Forte Inseme » dans le fauteuil de maire."Par cette décision, le Conseil d’État écarte tout soupçon de fraude électorale sur l’élection, ce que nous soutenons fermement depuis plus d’un an. Il rejette de surcroît les motivations de la liste « Unione per Bastia » tenant au caractère diffamatoire altérant la sincérité du scrutin de certains propos tenus dans le cadre de la campagne. " - commente le premier magistrat de Bastia qui précise que le Conseil écarte également les arguments accusant la liste « Bastia Più Forte Inseme » d’avoir sollicité l’envoi de courriers aux habitants du Parc de l’Office public de l’habitat de Corse par son ancienne présidente, Fabienne Giovannini.Si la municipalité peut se réjouir de cette décision qui rejette "en bloc les motivations du groupe d’opposition municipale « Unione per Bastia » qui visaient l’annulation totale de l’élection", elle regrette que le Conseil "confirme la décision du Tribunal administratif de Bastia en date du 5 février 2021 annulant l’élection de Franck Dassibat, 43ème conseiller municipal.""Ce contentieux étant clos, conclue Pierre Savelli, j’espère, en tant que Maire, que cette décision permettra au groupe « Unione per Bastia » de dépasser les clivages politiciens de campagne et de s’inscrire, enfin, dans une politique d’opposition constructive et saine pour notre démocratie au service des Bastiaises et des Bastiais."