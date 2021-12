Le City Trail de Portivechju revient le 30 décembre

Pour cette édition, le City Trail Portivechju à Corri Corri, organisé en partenariat avec l'ASPV Athlétisme, dans le cadre des festivités de Natali in Paesi, se déroulera en deux temps. Des courses pour les enfants sont prévues, à partir de 16 heures, alors que les plus grands ont rendez-vous, à leur tour, à 19 heures sur la place de la mairie véritable centre névralgique de l'événement. Une boucle de quatre kilomètres que les marcheurs et les coureurs arpenteront, respectivement, à une et deux reprises, va constituer le dernier acte des festivités de la fin d'année.



Les inscriptions, qui sont gratuites pour les mineurs, ont, d'ores et déjà, débuté sur le site de Krono Corsica. Comme chaque année le City Trail sera l'occasion de soutenir les associations Stella Zitellina Handi Corse Solidarité, Paul-Toussaint Des Mots pour le Dire, Romane Un Pas après l'Autre et Extrême Sud Handicap.



Pass Sanitaire sera obligatoire.



Voici, donc, le programme de ce rendez-vous baskets au pied :

16 heures courses enfants: éveils athlétiques (enfants nés entre 2013 et 2015) 400 mètres, poussines et les poussins (2011-2012) 1.000 mètres, benjamines et les benjamins (2009-2010) 1.500 mètres.

19 heures: départ de la marche et de la course.

Dans le même temps voici les dates et les horaires des reconnaissances: