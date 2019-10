Le CRAB XV inflige une correction à Gémenos

Hier après-midi sur le stade municipal de Limio, JG Mariani et ses coéquipiers s'en sont donnés à coeur joie face à une équipe de Gémenos qu'ils accueillaient pour le compte du championnat de France 2e série de rugby, poule une.

Face au véritable rouleau compresseur balanin, les visiteurs n'ont pas pu grand chose.

Impossible en effet d'arrêter ces attaquant de feu qui dévastaient tout sur leur passage.

A l'arrivée, l'addition a été lourde, très lourde pour les joueurs des Bo$uches-du-Rhône repartis comme l'on dit avec une sacrée valise.

Le score de 75 à 17 résume tout sur cette partie à sens unique.

Les Balanins ont inscrit pas moins de 10 essais, dont 9 transformés et un essai de pénalité contre 2 essais transformés et un but de pénalité pour leurs adversaires.

Espérons que les féminines qui affrontent ce dimanche à 15 heures l'équipe de La Valette puissent aussi briller de la même manière