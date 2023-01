Le CFA de Haute-Corse innove et investit pour être "à la pointe de la technique"

Forcément, toutes ces améliorations on un coût important : pour l’ensemble des travaux, l’enveloppe a d’ailleurs dépassé le million d’euros. Mais Xavier Luciani insiste sur un point : « cela vient à 46 % de nos fonds propres. Nous avons acquis des finances saines, qui nous ont permis de développer cette capacité d’auto-financement. » Du reste, une multitudes de partenaires, comme la collectivité de Corse (30%), ont permis de compléter le budget. Et le directeur du CFA ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les perspectives sont nombreuses, même pour 2023. « On va rénover notre atelier de maçonnerie gros œuvre. On fait aussi des efforts énormes pour compléter les équipements en électricité, installations sanitaires et thermiques, froid et clim. Il y a une énorme demande dans ces secteurs-là, ça explose, donc on doit suivre. »



Les axes de développement sont également structurels. Car dans un territoire insulaire particulier, Xavier Luciani estime qu’il faut miser sur la « mutualisation ». « En Corse, il n’y a pas vocation à ce que tout le monde regarde son nombril. On a intérêt, pour la jeunesse et les entreprises, à se développer tous ensemble, et à optimiser les mécaniques. Notamment en termes de financement et de subventions : il ne faut pas penser uniquement à son CFA, mais plutôt à l’intérêt collectif. Par exemple, on s’apprête à mutualiser le secteur de la menuiserie. Les apprenants de Corse-du-Sud vont venir ici, à Furiani. »



Cette optimisation constante repose aussi sur un besoin absolu d’attractivité. « Aujourd’hui, le public a un rapport au travail différent : travailler n’est plus l’essentiel. Le travail est important, mais il doit faire partie d’un tout, en prenant en compte la qualité de vie. Donc si on veut rendre attractif ce lieu où on peut trouver un avenir professionnel, il faut mettre en place des conditions de formation en accord avec ce nouvel état d’esprit. »