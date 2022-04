Le CFA de Furiani dépoussière l'apprentissage professionnel

Boucher, pâtissier, boulanger, mécanicien, plombier, esthéticienne, coiffeuse, secrétaire, cuisinier… ces métiers ont un point commun : tous sont enseignés au CFA de Furiani .

Ce mercredi 13 avril, les collégiens et futurs apprentis étaient conviés à la journée porte ouverte du centre de formation des apprentis (CFA) pour venir découvrir les 60 métiers dispensés dans l’établissement et ses 5 pôles de formation.

Parmi les visiteurs de ce jour, c’est le retour aux sources pour Jean-François, 21 ans, qui connaît bien le CFA puisqu’il y a déjà suivi une formation de boucher à l’âge de 15 ans. À présent , celui-ci a décidé comme de nombreux jeunes adultes de se réorienter. « Je suis venu ici pour voir si un autre métier pouvait me plaire. Je pense notamment à un CAP peintre en bâtiment parce que j’ai besoin de voir autre chose », lance-t-il.



Un peu plus loin, Rosali , 23 ans, cherche elle aussi sa voie. Anciennement dans le prêt-à-porter, c’est pour découvrir l’atelier pâtisserie qu’elle s’est rendue au CFA. « J’ai entendu à la radio qu’il y avait les portes ouvertes alors j’y suis allée par curiosité », raconte-t-elle. Finalement, il se pourrait qu’elle rejoigne le centre de formation dès septembre.



Vers les cuisines, Adrien 16 ans et son père David découvrent la f ormation-che f cuisinier. « Je suis en bac pro système numérique, mais cela ne me plaît pas. Je pense m’orienter vers les métiers de bouche », lance l’adolescent intrigué par le travail des apprentis aux fourneaux.



Poussés vers la professionnalisation

Si pendant longtemps les formations professionnelles étaient des « voies de garage », depuis une dizaine d’années, la tendance s’est inversée. Avec le confinement, le phénomène s’est encore accentué.

« Pendant la crise sanitaire, de nombreuses personnes se sont dirigées vers les métiers qui paraissent à présent essentiels », explique Xavier Luciani , le directeur du CFA de Furiani .

Ainsi, les formations aux métiers de bouche ne désemplissent pas. La politique gouvernementale a aussi favorisé le recours aux voies professionnelles et à l’ apprentissage, notamment du côté des entreprises. « Pour les jeunes de moins de 18 ans en contrat d’apprentissage, les aides à l’embauche s’élèvent à 8000€. Cela favorise largement ce type de formations », continue le directeur du CFA qui compte plus de 800 élèves.