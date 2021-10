Le Bastiais Jean Pieraccini, en finale du concours Nutella Academy à Paris

A trois jours de son départ pour Paris, la pression commence à se faire sentir. Jean Pieraccini, l’apprenti-pâtissier Bastiais représentera pour la première fois la Corse lors d’un concours le 31 octobre au salon du chocolat, Porte de Versailles. Après avoir passé 12 épreuves de sélection et trois demi-finales, c’est la dernière ligne droite du concours Nutella® Academy pour le jeune homme de 26 ans qui devra affronter dans une épreuve technique, 5 autres candidats apprentis.



Pour tenter de décrocher la première place, Jean Pierraccini travaille d’arrache-pied depuis un mois et demi sur un dessert de Noël aux saveurs insulaires et un café gourmand composé de trois mignardises. Bien sûr, la célèbre pâte à tartiner doit être intégrée à la recette et ce n’est pas chose facile. « Le Nutella est un produit qui se mélange mal dans des crèmes car la texture est très grasse. On peut très bien le mettre par-dessus ou en insert », explique le jeune pâtissier qui devra la travailler durant les trois heures d’épreuves.



Mais Didier Leoncini, qui a pris Jean Pieraccini depuis deux ans sous son aile, reste serein. « Il a toutes les qualités pour gagner. Il va tout miser sur le goût pour séduire le jury de 8 personnes qui jugera ses réalisations», assure le maître-artisan pâtissier et chocolatier qui conseille et suit le travail de son apprenti. Xavier Luciani, directeur du CFA de Haute Corse est du même avis : « C’est un très bon élément, nous sommes heureux qu’il puisse représenter notre centre de formation ».