Le Bastiais Hugo Boigeol-Baggioni brille aux Championnats du monde IMMAF

Malgré un combat serré sur trois rounds, c'est Gubin qui a décroché la victoire par décision des juges. Boigeol-Baggioni, partageant ses impressions, décrit l'événement comme une expérience extraordinaire, soulignant les défis de la compétition de haut niveau et l'honneur de représenter la Corse. "Ce fut une expérience extraordinaire de participer à ces Championnats du Monde IMMAF. Il s’agit d’une compétition très technique et très stratégique. C’est très dur de gagner la première fois sur ce genre d’évènement, beaucoup de paramètres rentrent en jeu, la pesée tous les matins, faire attention à ne pas se

blesser, comprendre les stratégies pour la suite de la compétition, gérer ses bobos, mais aussi, notion importante, se retrouver face aux meilleurs boxeurs de chaque pays n’est pas chose aisée.​...", a déclaré Boigeol-Baggioni qui estime que "au final, combattre aux IMMAF est un immense honneur. De mémoire, c’est la première fois que la Corse est représentée aux Mondiaux de MMA de l’IMMAF, je suis fier d’en avoir été le porte-drapeau " et remercie sincèrement toute l’Equipe de France et ses Entraineurs Johnny Frachey, Christophe Dafrevillre et Nicolas Ott sans oublier la FMMAF et son DTN Lionel Brezefin "qui m’ont fait confiance".

Il félicite aussi ses partenaires de l’équipe et notamment Souhil Arekzi en -61 pour sa médaille d’or, Delphine Benaouich qui emporte l’argent, à Nell Ariano et Samba Sima qui font podium en bronze.



Portant haut les couleurs de l'île, Hugo Boigeol-Baggioni annonce son retour à la salle d'entraînement avec un "retour d'expérience monstrueux" dès janvier avec de nouveaux objectifs ambitieux. "En janvier ça va fighter. Ceinture en jeu."



Cette réussite marque un jalon majeur pour le MMA corse sur la scène internationale, soulignant son potentiel et son engagement dans le monde exigeant des arts martiaux mixtes.