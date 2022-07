Le 78e anniversaire de la disparition d’Antoine de Saint Exupéry commémoré à l’aéroport de Poretta

Il y a 78 ans, le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry décolle de l’aéroport de Poretta aux commandes du F-5B-1-LO pour une mission cartographique. Ill ne reviendra jamais et sa disparition restera un mystère jusqu’à la découverte en 1998, d'une gourmette à son nom remontée dans les filets d'un pêcheur près de l'île de Riou, au large de Marseille où 5 ans plus tard, sera identifie l’épave de son appareil. Pour rendre hommage à l'aviateur comme chaque année une cérémonie a été organisée ce dimanche 31 juillet à Lucciana. L’Armée de l’air, les associations des réservistes officiers et sous-officiers de l’armée, les mairies de Borgo et Lucciana, la CCI de Corse ainsi que les autorités régionales et départementales ont célébré ce jour la dernière mission de Saint Ex, avec une messe et une cérémonie officielle devant la stèle érigée à la mémoire du célèbre écrivain.



Et pour rendre le meilleur des hommage à l'immense écrivain, auteur du Petit Prince et de Pilote de guerre, mort pour la France, la cérémonie a été marquée par une allocution du président du secteur 590 Corse de l’ANORAA, le Colonel Lemonnier, la lecture d’un extrait du « Petit Prince » par Leia ont ponctué cet instant de recueillement qui a aussi été mis à profit pour rappeler qui fut le commandant Antoine de Saint-Exupéry.