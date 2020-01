Le 6e Portivechju Sud Corse frappe les trois coups de la saison insulaire

Une sixième édition qui débutera, en fait, le vendredi 7 février par les vérifications techniques et administratives qui se dérouleront au cœur de Porto-Vecchio à proximité immédiate de la mairie.

Côté sportif on entrera dans le vif du sujet, le samedi après-midi avec les deux premières spéciales du rallye, à savoir Porra (4,1 kiomètres) au tracé très sinueux et puis Tarabucetta, dont les 7,5 kilomètres en font l'ES la plus longue et la plus rapide du rallye. Le tronçon figarais fait son retour dans le rallye, la partie sottaise étant, pour le moment, abandonnée et ce pour des raisons bien précises selon le président Philippe Giovanni: "C'est là la conséquence des reconnaissances abusives qui se sont échelonnées en amont du rallye en 2019. Une fois de plus nous payons comptant certains comportements. Ce genre de situation a le don d'énerver tous les partenaires y compris les organisateurs. Nous appelons, par conséquent, les pilotes à respecter strictement les consignes dans ce domaine". Voila, donc la message clairement passé. Il reste à espérer qu'il soit audible pour tout le monde.

La deuxième journée du dimanche 9 février sera composée des deux ES plus traditionnelles avec Palavesa-Muratello (5,6 kilomètres) et Ceccia (4,1 kilomètres). Des spéciales que les concurrents devront parcourir par trois fois.

On rappellera que les cinq éditions précédentes ont été remportées par Youness El Kaddaoui à quatre reprises (2015, 2016, 2018 et 2019) alors que Jean-Baptiste Botti était venu interrompre cette suprématie en s'imposant lors de la version 2017. Quant à la participation elle devrait être conséquente tant au niveau des véhicules modernes qu'au niveau des autos historiques.