Le 3e tournoi de Touch Rugby pour Lucciana

Il y avait, bien entendu, un petit enjeu sportif lors de cette journée où la convivialité et le plaisir des retrouvailles étaient de mise, mais là n'était pas l'essentiel. Pour s'en convaincre il suffisait de se référer à la bonne ambiance qui régnait lors des rencontres où la mixité était de bon aloi.

Au-delà du plaisir de l'ovalie, ce tournoi donnait l'occasion aux rugbymen, venus des quatre coins de la Corse, d'œuvrer au bénéfice d'une bonne cause. Cette année, encore, le RCN a tendu la main à deux associations la Trisomie 21 et le Don du Sang. Dans le même temps un petit marché de producteurs locaux avait élu domicile dans l'enceinte du stade Jean Mattei.

Quant au tournoi en lui-même, qui a regroupé 15 équipes soit 130 joueurs, il se déroulait en deux temps. La matinée était consacrée à la phase de poules, alors que l'après-midi on retrouvait l'ensemble des formations qui devaient cette fois évoluer sur un tableau selon la formule du Seven.

Au fil des matchs, cette fois à élimination directe, on atteignait le top huit à savoir les quarts de finale.

A ce niveau du tournoi, Lucciana I dominait le Nebbiu II 5 essais à 1. Succès plus étriqué des jeunes de Bastia XV aux dépens de leurs homologues du CRAB XV (3-2). Le Cirque, déclinaison burlesque du RC Ajaccio, battait le Nebbiu I 3 à 1. Enfin Lucciana II ne faisait pas de sentiment face à la gente féminine des Ponettes 6 à 0.

Dans le dernier carré, Bastia XV venait à bout de Lucciana I 4 essais à 3, alors que dans l'autre demi-finale, Lucciana II l'emportait 5 à 1 contre Le Cirque.

Le match pour la troisième place revenait à Lucciana I qui s'imposait de justesse 3 essais à 2 face au Cirque

Quant à la finale, elle devait être à sens unique avec le succès de Lucciana II face à Bastia XV sur le score de 7 à 3.

Pour la petite histoire, le plus bel essai du tournoi, finalisé par Jioffrey Bonino, a été à mettre au crédit des vétérans du CRAB Lumio.