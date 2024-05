Le 3e Challenge Princesse Charlène de Monaco à Calvi : Un événement sportif et amical

"Nous avons 17 équipes en U13 et 16 en U11, dont 5 équipes du continent : l’US Bandole, l’AS Monaco, le FC Plessis Robinson, l’AS Monaco football féminin U11 et U13, ainsi que de nombreuses équipes insulaires. En tout, ce sont 450 enfants, accompagnés de leurs familles et entraîneurs, qui ont participé. Ce qui représente une très belle fréquentation pour ce week-end de Pentecôte", confie Julien Bianconi.



Ce tournoi a été une belle démonstration de collaboration sportive et amicale, centré sur les jeunes. "Nous organisons ce challenge avant tout pour les enfants. Nous avons plus de 200 licenciés au club et nous en sommes à la 4ème année de notre existence. Merci à la municipalité, à la Fondation Princesse Charlène, aux bénévoles, aux dirigeants, aux anonymes et aux sponsors, sans qui rien de tout cela ne serait possible", poursuit-il.



L’événement a rassemblé plus de 1500 personnes chaque jour. "C’est un tournoi élite pour les U11 et U13. Nous avons choisi de créer cet événement avec le couple princier de Monaco car ils sont très impliqués dans la ville de Calvi. Dès la première année du club, ils ont répondu favorablement à notre invitation et nous avons signé un partenariat avec la Fondation", ajoute Pierre-Marie Brun. Le coup d’envoi de cette 3e édition a été donné par le Prince Albert de Monaco, le maire Ange Santini, le président de l’Office de Tourisme Jean-Baptiste Ceccaldi, et Marie-Laurent Guerini, conseiller municipal.



Du côté monégasque, le plaisir est largement partagé. "Cela fait trois ans que nous sommes partenaires avec le JS Calvi. Nous avons été sollicités pour aider à l’organisation de ce tournoi, et cela fait parfaitement sens pour nous car nous soutenons les valeurs du sport et le respect des règles. Voir les enfants apprendre à respecter les règles, leurs coéquipiers et leurs adversaires à travers le sport est un bonheur, car ce sont des valeurs que nous souhaitons transmettre", souligne Pascal Granero, directeur général de la Fondation Princesse Charlène.



Ce week-end sportif a non seulement célébré le talent et l’enthousiasme des jeunes participants, mais a également renforcé les liens entre les différentes communautés présentes, rendant hommage aux valeurs du sport et de l’amitié.