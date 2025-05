Le 23e Challenge Dominique Rutily : un week-end de football et d’émotion à Calvi

Anthony Rutily, fils de Dominique Rutily, parle de cette édition avec fierté :



« C’est la 23e édition. Durant ce week-end, nous accueillons 32 équipes qui ont joue sur le stade pendant deux jours. Elles venaient de Corse et du continent, et parmi elles figuraient des clubs professionnels comme le Sporting, l’AC Ajaccio et l’Olympique de Marseille. »

Il a salué également l’ambiance conviviale et le bon esprit qui a régné dans les tribunes :

« Le public était au rendez-vous et les parents ont fait preuve d’un grand fair-play tout au long des matchs. »