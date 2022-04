Le 20ème challenge Dominique-Rutily rassemble 380 joueurs à Calvi

Ces samedi 16 et dimanche 17 Avril au stade Faustin-Bartoli de Calvi, pas moins de 380 jeunes footballeurs sont en lice à l'occasion de la vingtième édition du challenge Dominique Rutily organisé par leFC Balagne. " Durant 2 ans, à cause du Covid, nous avons dû annuler le challenge. Cette année, nous fêterons la 20ème édition" explique Didier Bicchieray, coordinateur du tournoi.

Une compétition sportive créée en 2002 pour rendre hommage à Dominique Rutily, décédé le 30 mars 1996. " On se devait de célébrer sa mémoire. Il a été président du club de Calvi, de 1992 à 1996. 26 ans après sa disparition les dirigeants du club Balanin lui rendront hommage durant ces 2 jours de fêtes du ballon rond à Calvi", continue Didier Bicchieray.



Dès le début, le tounoi avait pour but d'inviter toutes les équipes corses, quelques équipes du continent, ainsi que certaines venues de l'étranger, " ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui pour les équipes étrangères" ajoute-t-il.Seront présents en catégorie U11, 16 équipes et pour les U 13, également 16 équipes. "En tout, 32 équipes dont 8 venues du continent", précise Didier Bicchieray.

Le tournoi débutera à partir de 10 heures et se terminera à 19 heures le dimanche par la remise des prix.

En ce week-end Pascal, avec la participation des 380 joueurs, leurs 70 éducateurs et les 400 accompagnants et supporters, ce sont plusieurs centaines de personnes qui passeront par la ville de Calvi à l'occasion du Challenge Dominique-Rutily. " En plus de cette rencontre sportive, c'est une belle opportunité pour l'économie de la ville de Calvi"





Né de la fusion entre le FC Squadra Calvi et le FB Île-Rousse, aujourd'hui c'est le FC Balagna qui organise le challenge. " Un challenge que nous pouvons réaliser grâce à l'aide de la ville de Calvi et de nos nombreux sponsors. Nous les remercions. Le site de ce challenge se trouve uniquement sur Calvi. Au mois de mai, un tournoi sera également organisé à Lisula. Comme ça, chaque ville a sa propre compétition, comme à l'époque avant fusion où il y avait encore deux équipes, afin que ce soit équitable".